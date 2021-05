GLUMAC GORAN SULTANOVIĆ O DUGOGODIŠNJEM PRIJATELJU OPTUŽENOM ZA SILOVANJE: Miku Aleksića znam preko 50 godina, nije kriv

U višečasovnoj emisiji "Dok anđeli spavaju" kod Marine Rajević Savić u kojoj je centralna gošća bila Biljana Mašić, supruga optuženog Miroslava Mike Aleksića, u kojoj je ona dokazivala njegovu nevinost, a jedan o gostiju koji je "držao stranu" Aleksiću bio je glumac Goran Sultanović.

foto: Dado Đilas, Sputnik

Inače, Aleksić je optužen za četri silovanja i pet krivičnih dela nedozvoljenih polnih radnji na štetu sedam devojaka, učenicama škole glume "Stvar srca". - Poznajemo se preko 50 godina i ne mogu da verujem u tu priču. Da je jedan odsto kriv, nikad ne bih progovorio s njim - rekao je glumac u emisiji.

I njihov kolega Rastko Janković branio je Miku Aleksića. - Nije bio strog, ali je očekivao od tebe da misliš. Da budemo jasni, niko te ne tera da ideš na audiciju i u dramski studio, to je tvoja odluka. Ako te uopšte primi. Apsolutno nisam poverovao da je to moguće, to mi je apsolutno nespojivo s Mikom. Prvo sam pomislio da je to fejk njuz - izjavio je Janković, dodavši da je svima trenutno teško, ali da je "najteže Aleksiću".

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, u emisiji "Dok andeli spavaju" kod Marine Rajević Savić, Mašićeva je ponovo branila supruga i ponovila kako javnost nije mogla da čuje njenu reč. Međutim, novinari Kurira Biljanu Mašić su od prvog dana redovno pozivali za komentar. Izjavu je dala jednom u januaru, neposredno posle Mikinog hapšenja. Kratko je rekla: "Biće šta će biti. Nemam komentar." Svaki sledeći put Biljana nam je zahvaljivala na pozivu, ne želeći da bilo šta dalje govori. - S porodičnom situacijom se nosim odlično - istakla je Mašićeva u emisiji. Podsetimo, Biljana je nedavno dala intervju jednom dnevnom listu u kom je rekla "da veruje mužu i da su oštećene glumice smestile Miki".

(Kurir.rs)