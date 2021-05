VUK KOSTIĆ O MIKI ALEKSIĆU: Nisam primetio da se nešto čudno dešava u školi, a devojke koje su prijavile Miku ne poznajem

Glumac Vuk Kostić podržao je Miroslava Miku Antića, optuženog za četiri silovanja i pet krivičnih dela nedozvoljenih polnih radnji na štetu sedam devojaka, učenicama njegove škole glume "Stvar srca"!

On je kao jedan od gostiju su u emisiji "Dok anđeli spavaju" Marine Rajević Savić, u kojoj je gostovala Aleksićeva supruga Biljana Mašić, gde je istakao da nije primetio ništa "čudno" u školi. - U grupu Mike Aleksića sam došao 1985. godine. Nakon upisanog fakulteta nastavio sam da dolazim na časove kod Mike sa svojim drugovima iz grupe. Nikad nisam primetio nešto čudno ili da su neka deca bila nesrećna. Mnogo dece sam i sam doveo tamo. Ja ovo sad ne govorim zbog Biljane i Mike, nego zbog sebe. Zato što kad odem jednog dana kod Boga na istinu i tamo me pitaju zašto nisam rekao sada svoju istinu, ono kako sam znao Miku - da je bio dobar i spreman da pomogne svakome. Nas momke je vaspitavao da imamo puno poštovanje prema curama. Devojke koje su ga prijavile ne poznajem, ali nikad ništa slično o Miki nisam čuo od drugih ljudi za ono za šta ga one optužuju - kazao je Vuk Kostić, koji se s Mikom poslednji put pojavio na premijeri filma "Hotel Beograd".

Podsetimo, u emisiji "Dok andeli spavaju" kod Marine Rajević Savić, Mašićeva je ponovo branila supruga i ponovila kako javnost nije mogla da čuje njenu reč. Međutim, novinari Kurira Biljanu Mašić su od prvog dana redovno pozivali za komentar. Izjavu je dala jednom u januaru, neposredno posle Mikinog hapšenja. Kratko je rekla: "Biće šta će biti. Nemam komentar." Svaki sledeći put Biljana nam je zahvaljivala na pozivu, ne želeći da bilo šta dalje govori. - S porodičnom situacijom se nosim odlično - istakla je Mašićeva u emisiji. Podsetimo, Biljana je nedavno dala intervju jednom dnevnom listu u kom je rekla "da veruje mužu i da su oštećene glumice smestile Miki".

Uhapšen u januaru * Glumice Milena Radulović, Iva Ilinčić i još nekoliko devojaka optužile su Aleksića za silovanje * Mika Aleksić se nalazi u pritvoru od hapšenja 11. januara * Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih dela na štetu devet polaznica škole glume od 2008. do 2020. * Optužen je za dva krivična dela silovanja u produženom trajanju * Dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji * Četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih

(Kurir.rs)