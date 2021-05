BRUTALNA PORUKA BELIVUKA DRUGIM KLANOVIMA: Mašina za mlevenje mesa u Ritopeku služila da pokaže ko je GAZDA!

Kriminolog Aleksandar Stevanović gostovao je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, gde je govorio o slučaju Veljka Belivuka i mašine za mlevenje mesa koja je nedavno pronađena u ozloglašenoj kući u Ritopeku.

On je naglasio da ne samo što je mašina za mlevenje mesa služila da se sakriju dokazi, već je bila i jasna poruka ostalim klanovima da se pokaže ko je gazda.

foto: Kurir televizija

- To su stvari koje se dešavaju , to je bilo ne samo uklanjanje dokaza već i slanje poruke drugim klanovima ko je gazda. To su dve stavke koje su dominantne za tako nešto - kaže Aleksandar Stevanović, kriminolog.

Kriminolog je naveo i da se u kriminalnim krugovima poput onog koji je vodio Belivuk, stalno unapređuju načini na koje se vrše takve aktovnosti.

- Vi ne možete lako doći do dokaza, vi imate vremenski pritisak koji se odnosi na trajanje pritvora. Sad je stvar na forenzičarima koliko će brzo naći dokaze, što pre, to bolje - kaže Aleksandar.

Kurir.rs