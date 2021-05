LAZNI HIRURG VARAO I OPERISAO ŽENE PO CELOM REGIONU: Maser Sava je čak i podučavao SVOM UMEĆU DOKTORE u Albaniji!

Lažni doktor Sava Knežević ne samo da je unakazio brojne devojke u Srbiji već je obučavao i doktore u Albaniji kako se vrše estetski zahvati! On je 2017. godine, kada je imao svega 19 godina, držao predavanja i pokazivao svoje "umeće" doktorima u klinici "La clinique de Paris" u Tirani. Na internet stranici ove klinike osvanuo je snimak na kome se Knežević hvali vrhunskim tretmanima koje radi u ovoj klinici.

foto: printscreen

Na jednom od video-snimaka vidi se kako sa iglom u ruci na devojkama vrši estetske tretmane za koje nije obučen, a u isto vreme bez imalo griže savesti igra i peva uz muziku.

- Prvi smo u Albaniji koji nudimo tretmane za matične ćelije i regenerativnu medicinu. Govorim o zameni hormona, matičnim ćelijama, estetskoj medicini, ishrani i medicini života - kaže Sava na snimku.

Domaći stručnjaci upozoravaju da postoji sumnja i velika verovatnoća da i ova klinika i zaposleni u njoj nemaju nikakva medicinska znanja niti doktorske diplome, jer bi u suprotnom provalili da je Sava prevarant! Doktorka Ana Miholjčić upozorila je devojke koje intervencije rade kod lažnih doktora koji nemaju medicinsko znanje da to može biti jako opasno, a u nekim slučajevima čak i kobno po njih.

foto: printscreen

- Ako anesteziju daje neko ko ne zna kako se to radi, nije obučen za to i nema potrebne aparate, ukoliko dođe do komplikacija, vrlo lako pacijent može izgubiti život! Kada se dublji slojevi kože oštete, nastaju trajni ožiljci koje ni plastični hirurzi uglavnom ne mogu do kraja da poprave. Veliki problem su i infekcije, zbog toga se sve intervencije moraju raditi u sterilnim uslovima. Apelujem na devojke da dobro provere pre nego što nekome povere svoje zdravlje.

Na sajtu Ministarstva zdravlja postoji spisak ordinacija koje se bave plastičnom hirurgijom. Ne mogu niska cena i Instagram reklama da budu jedina preporuka - apeluje naša sagovornica i dodaje:

foto: printscreen

- Što se tiče tih edukacija u Albaniji, verujem da je i ta ordinacija neregistrovana, a doktori lažni kao i Knežević. Pravi doktori ne bi pozvali bilo koga, proverili bi ga i prepoznali ga kao šarlatana.

Katarina Liović (33) iz Zagreba, jedna od Kneževićevih žrtava koja je zbog nestručno odrađenog zahvata zamalo ostala bez usne, kaže da je ovo uopšte ne iznenađuje.

Nisam znala da je prevarant Nina Mićić, koja je radila u ordinaciji Save Knežević i koja mu je asistirala u "operacijama", tvrdi da nije znala da je on šarlatan! - Žao mi je što se moje ime provlači i blati na samom početku moje medicinske karijere, iako nisam kriva! Ja sam Medicinski fakultet završila 2019. godine, imam licencu, a kod Save Kneževića radila sam kao volonter oko osam meseci. Pošto sam na specijalizaciji za plastičnu hirurgiju, došla sam kod Save da učim i posmatram. Nisam znala da ordinacija nije registrovana, jer ugovor nismo sklapali. Nijednog trenutka nisam posumnjala da on nije doktor, bio je profesionalan, ordinacija je bila prelepa, a zidovi su bili puni sertifikata. Sve je bilo idealno sve dok u decembru, kada sam bolovala od koronavirusa, od jedne farmaceutske kompanije nisam čula da treba da se zapitam sa kime radim. Kada sam u januaru došla da odradimo jednu intervenciju, posvađali smo se, shvatila sam da nije onaj za koga se predstavlja i od tada smo prekinuli svaki kontakt - kaže ona i dodaje: - Verovala sam da je stariji nego što jeste, čak mi je dao i ličnu kartu na kojoj piše da je 1989. godište. Kada sam pokušala da proverim na sajtu da li mu je PCR test pozitivan ili negativan, nisam uspela, očigledno zato što je ta lična karta bila lažna. Nije tačna ni priča da smo bili zajedno, iako sam čula da je on ljudima pričao da smo vereni, što nema veze sa istinom.

- Uopšte me ne čudi, pa on se stalno hvalio kako je zanat "ispekao" u inostranstvu i da je često radio u drugim zemljama. Koliko daleko je išao, najbolje govori da je na svoj Instagram postavljao je slike uspešno odrađenih tretmana jednog poznatog azerbejdžanskog hirurga, a kada sam ga pitala zašto postavlja nešto što nije njegov rad, rekao mi je da je to njegov učenik. Tek kasnije, kada sam provalila da je prevarant, kontaktirala sam sa tim doktorom koji mi je rekao da nikada nije čuo za Savu Knežević - kaže ona.

Da podsetimo, Sava Knežević (23), maser iz Batajnice, sa majkom Danijelom (49), cvećarkom, osakatio je na desetine ljudi lažno se predstavljajući kao plastični hirurg! Kada su otkrivene prevare, cela porodica se iselila iz Batajnice i oglasila kuću na prodaju. Trenutno se kriju u Srbiji i pitanje je dana kada će biti uhvaćeni.

Kurir.rs/Informer