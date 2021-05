ŠTA JE REKAO KUĆEPAZITELJ NAKON NAPADA ČABARKAPE I NJEGOVIH SAUČESNIKA: Ugurali su me u kuću i vikali GDE SU MIGRANTI?!

Kontroverznu javnu ličnost Aleksandara Čabarkapu Viši sud u Beogradu osudio je na 13 godina i šest meseci zatvora zbog iznude, iznude u pokušaju i dva ubistva u pokušaju.

Čabarkapa je osuđen zbog upada u kuću deviznog penzionera u Loznici u kojoj je sa još trojicom mušakarca upao, a potom su pretukli kućepazitelja M.B i rođaka vlasnika kuće.

Dvojicu mušakaraca su pretukli i vezali u kupatilu, a uspeli su da ukradu 100 franaka, 150 evra i 6.000 dinara. Dan nakon pljačke i brutalno prebijanja kućepazitelj je za Kurir objasnio šta se tačno dogodilo te kobne večeri 1. aprila oko 22 sata tako što su se lažno predstavili kao policajci koji traže migrante.

- Pozvonili su na vrata kada sam otvorio ugurali su me u kuću i vikali: "Gde su migranti, nemoj da se praviš lud! Imamo dojavu da su tu". Zbunio sam se, a oni su počeli da me pesniče. Potom su me vezali, tukli, kao i rođaka vlasnika kuće koji je bio sa mnom. Ostavili su nas vezane. Rođak je uspeo nekako da se oslobodi i da obavesti policiju. Bili smo u bolnici i davali smo izjave nadležnima - rekao nam je dan nakon brutalnog napada M. B.

Podsetimo, pored Čabarkape sud je osudio njegove saučesnike okrivljenog Milorada Radojčić, na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, a okrivljenog Vuka Mitića na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina dok je okrivljenog Novicu Stanojkova oslobodio optužbe da je izvršio krivično delo zbog izvršenja krivičnog dela iznuda u pokušaju. Prilikom objavljivanja presude, sudija je ukratko saopštio razloge donošenja navedene odluke, a protiv presude stranke i branioci mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

(Kurir.rs/ J.R.)