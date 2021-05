ISEČEN NA KOMADE! Navijač surovo ubijen u Ritopeku jer je bio LJUBAVNIK žene člana BELIVUKOVE GRUPE?!

Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kako se sumnja, oteo je i ubio jednog navijača, za kog su verovali da je bio u ljubavnoj vezi sa suprugom jednog člana ove kriminalne organizacije, saznaje Kurir. Veljin klan je ovog navijača namamio u vikendicu u Ritopeku, a onda su ga, kako se sumnja, kao i ostale žrtve, mučili, likvidirali i isekli na komade. U ovom slučaju bili su još suroviji jer se radilo o brutalnoj osveti zbog navodne preljube.

Pištolj, kolica, beba

- Jedan od otetih mladića likvidiran je jer je član klana sumnjao da je njegova supruga duže vreme u vezi sa njim. Inače, njih dvojica se od ranije poznaju, pa je to saznanje navodno još više razbesnelo prevarenog muža. Naime, on je čuo priče po gradu da ga žena vara sa tim mladićem - priča izvor Kurira:

- Najpre je kao opomenu zapaljen njegov skupoceni automobil u centru Beograda. Međutim, mladić nije shvatio od koga mu ovo upozorenje dolazi, već je posumnjao na navijača jedne Partizanove frakcije i njegovu ekipu, sa kojima je godinama u sukobu - dodaje izvor.

Naš sagovornik objašnjava da je taj momak, kako se veruje, presreo tog navijača, koji je šetao dete u gradu.

- Znao je da drži pištolj u kolicima. Iznenadio ga je nasred ulice, izvukao pištolj iz torbice na kolicima, pa ga potegao na navijača, i to pred bebom! Počeo je da ga ispituje zašto mu je zapalio kola i ko stoji iza tog napada. Ovaj se kleo da nema veze sa tim. Posle ubeđivanja, nekako mu je objasnio da nema veze sa zapaljenim autom i da ne postoji problem među njima, već da mu neko drugi radi o glavi - objašnjava sagovornik Kurira.

Ljubavne poruke

Mladić je i posle opomene nastavio da komunicira sa udatom ženom iako je shvatio da je suprug saznao za njihovu vezu. Takođe mu je bilo jasno da može da nastrada, s obzirom na surove metode Belivukovog klana, o kojima se već tada pričalo.

