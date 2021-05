DOŠLI SMO DA MU KAŽEMO DA SE HITNO SMIRI: Oglasili se akteri BRUTALNE TUČE u teretani koja je šokirala Srbiju (VIDEO)

Stravična tuča dogodila se u petak oko 17 sati u jednoj teretani u Borči kad je napadnut vlasnik Nikola Reštak.

Nakon povređenog Reštaka oglasio se i jedan od vinovnika incidenta navodeći šta je prema njegovim rečima prethodilo svađi, a potom i fizičkom obračunu.

Naveo je da je Reštak pre pet dana navodno napao njegovog poznanika N. B. pred ženom i dvoje dece i da je to bio jedan od razloga zbog čega su njegov brat i poznanik otišli u Nikolinu teretanu.

- Dan nakon što smo čuli da je taj čovek pretukao našeg prijatelja N. B, moj brat je imao sukob sa Reštakom u saobraćaju. "Isekao" ga je kolima kod "Pikola" u Borči, a onda je mom bratu pretio rečima: "Zapamtio sam ti tablicu". Onda smo otišli u teretanu da razgovaramo sa njim - započinje priču mladić koji je učestvovao u tuči, a koji je želeo da ostane anoniman.

Otišli su prema njegovim rečima da mu kažu "da se smiri" i da "ne dira dečka".

- Rekli smo mu da izađe napolje, a on je krenuo za mojim bratom i onda mu je on zadao udarac - ističe mladić.

N. B. kaže da je pre pet dana Nikoli Reštaku, inače svom komšiji, prodao automobil marke "audi" koji je ranije vozila njegova žena.

- Pre svega, taj auto je bezbedan, sigurno ne bih dao svojoj supruzi da vozi našu decu u nebezbednom automobilu, posebno što je jedan sin sa ozbiljnim srčanim manama, rođen sa deformitetima. Prodao sam mu auto ispod cene, mi smo komšije, bili smo u dobrim odnosima. Zamolio sam ga da ode kod automehaničara, da proveri sve, što on nije uradio. On to nije uradio i tu je nastao problem zbog velikog servisa koji nije urađen. Imam svedoke, ja sam mu se izvinio, pogrešio sam jer sam mu rekao da je servis na autu urađen, a nije bio - objašnjava N B.

"Jurio me nožem ispred zgrade"

Kako kaže, u tom momentu, kad mu je to rekao, prišao mu je i udario ga.

- Čovek me je prebio ispred moje rođene kuće. To se desilo pre svega što je ovo danas objavljeno, pre pet dana. Ćutao sam, nisam hteo ni da prijavljujem policiji, neko od komšija je prijavio - navodi N. B.

Posle nekoliko dana, kako priča, dok nije bio kod kuće, pozvala ga je supruga rekavši da "neko provaljuje stan".

- Bio sam u šoku, odlazim tamo, vidim njega sa nožem. On je mene i mog rođenog brata jurio nožem, da me izbode, pred decom i ženom. Zbog čega? Zbog servisa na autu koji košta 200 evra? Njegova rođena sestra je tražila od moje žene da otvori vrata, predstavljajući se kao Marija iz teretane, a onda je on počeo da lupa i bode cela vrata nožem. Ubrzo je stigla Intreventa koja ga je privela - ističe N. B.

"Nisam zvao nikog da napadne Reštaka"

N. B, koji tvrdi da ga je Reštak povredio pre njegovom ženom i decom, tvrdi da nije poslao nikoga da mu naudi.

- Jako je važno da naglasim da nikoga nisam poslao da ga napadne, nisam ih ja zvao. Možda su ti momci, jer me znaju, osetili potrebu da to urade kada su čuli da me je ovaj prebio. I oni su imali konflikt u saobraćaju sa njim. Ne znam zašto su to uradili - kaže N. B.

Ponavlja da nikada nikakvo krivično delo nije učinio.

- Dobio sam batine od komšije kog znam 10 godina i sa kojim nikad nikakvih problema nisam imao. Udario me je on, a onda i njegov otac. Onesvestio sam se tada. Donja usna mi je isečena, sa šest kopči, zatvoreno levo oko skroz, udarao me je i svuda po telu... Sve se to desilo u Ulici ratnih vojnih invalida, ispred ulaza u moju zgradu, a u tom trenutku su mi jedno dete i žena bili na terasi - ističe sagovornik.

Reštak: "Sporečkali smo se oko automobila"

Kako je prethodno ispričao Reštak, tokom tuče je zadobio prelome noge i nosa i veliki broj modrica po celom telu, a trenutno se oporavlja. Kako je kazao, odlučio je da podeli video snimke i slike kako bi ukazao na nepravdu koja mu je počinjena.

Prema njegovim rečima, prošlog ponedeljka došao je u verbalni sukob sa svojim komšijom N. B. Tada je intervenisala i policija, ali se sve završilo na verbalnom sukobu.

- Mi smo se sporečkali oko automobila. Kad sam kupovao auto, rekao mi je da je urađen veliki servis, a kad sam mu isplatio novac i rekao "Znači, ja sada ne treba ništa da radim", rekao je da ipak treba... To se završilo pretnjama da će doći i zapaliti mi automobil. Ali, napominjem, na tome se završilo - kazao je Reštak.

Naime, on je prepoznao jednog od napadača kao M. L. iako ne može da dokaže vezu N. B. sa napadom, tvrdi da je batinaš spomenuo njegovo ime.

- M. L. je njega konkretno spomenuo. I nema nijedan drugi razlog, jer ja nikome ništa nisam dužan, dinara jednog u životu. Ne mogu da verujem da se to desilo. M. L. je u Borči strah i trepet - ispričao je Reštak.

Međutim, nakon tuče, tvrdi, nije odmah medicinski zbrinut. Iskoristio je priliku da ode do stana, koji je odmah iza teretane, kako bi se presvukao i očistio krv.

- Na izlazu sam sreo tog N. B. i video sam da ima čekić pa sam ja iz kola izvadio nož. Međutim, bili smo na distanci i ništa se nije dogodilo. U policiji su samo meni stavili lisice... - dodaje Reštak.

Nakon toga usledilo je saslušanje u policiji i Reštak tek nakon svega toga tokom noći obavlja preglede u bolnicama. Iz medicinske dokumentacije se vidi da je zadobio uganuće i istegnuće vratnog dela kičme, nagnječenje slabine i karlice, prelom skočnog zgloba i druge povrede ruke i šake i da ima bol u predelu trećeg prsta i ramena desno, otok skočnog zgloba i frakture nosnih kostiju.

