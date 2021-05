HOROR ŽURKA U ALEKSINCU: Aleksandar (26) nasmrt prebijen na proslavi, svi koji su ga poznavali su u neverici ŠTA SE TO DOGODILO?

Aleksandar Stojimenović (26) iz Aleksinca stradao je u tuči na terasi kafane „Oaza“. Nesrećni mladić zadobio je teške povrede glave i preminuo je mestu, a policija istražuje ko je počinio zločin. Kako saznajemo, na saslušanje je privedeno devet osoba.

Tragedija se dogodila preksinoć na proslavi punoletstva Aleksandrove drugarice.

Bez svesti

- Iz kafane se videlo neko koškanje momaka i ja sam takoreći slučajno izašao na terasu i video da se deca tuku, pokušao sam nekako da ih smirim, a onda sam video da momak leži na podu terase. Sav je prebledeo. Odmah sam počeo da ga šamaram, pošto je bio bez svesti. Jedan čovek je došao i pokušao da mu izvadi jezik. Zavladala je panika. Zvali smo Hitnu pomoć, ali nam je rečeno da imaju jedno vozilo i da ne mogu da dođu jer je i ono na terenu. Onda smo privatno zvali jednog anesteziologa. Za mene je to sve trajalo čitavu večnost, a tek na kraju sam video da mladić ima krv na potiljku. Kako je došlo do toga da on padne i povredi se, ja zaista do sada ne znam - rekao nam je jedan Aleksinčanin. On kaže da Hitna pomoć nije došla, pa su su ga stavili u vozilo i odvezli u Opštu bolnicu u Aleksincu, a odatle je prevezen u teškom stanju u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

Igrao fudbal

U dvorištu Aleksandrove rodne kuće okupili su se drugari i drugarice u neverici šta se tako iznenada dogodilo jednom sportisti, vrednom momku koji je nekoliko godina radio u jednoj prodavnici.

- On je u Aleksincu živeo s bakom i dekom. Aleksa je imao devojku i aktivno se bavio fudbalom, igrao je za jedan klub iz Sokobanje. Njegova majka, koja inače živi u Švedskoj, trenutno je na putu za Srbiju. Radila je pre odlaska u inostranstvo u toj prodavnici, pa je Aleksandar došao na njeno mesto - kažu komšije.

Tužilaštvo Osnovnog suda u Aleksincu naložilo je obdukciju tela, tako da će se nakon toga više znati o smrti ovog momka. Zasad niko pouzdano ne zna šta se dogodilo na ovom slavlju.

- Zvala me je njegova baka negde oko osam sati, kada sam došao na posao, da kaže da je Aleksa povređen i ja sam se zabrinuo, ali pomislih, mlad je to organizam. Posle pola sata me zove i kaže: „Alekse više nema.“ Hteo sam da se srušim. I sada sam potresen, jedva govorim. Trebalo je da zatvorim radnju, nego lakše mi je nekako ovako s ljudima da popričam. Igrao je fudbal, nikad cigaretu nije zapalio, on je odskoro počeo na slavljima da popije nešto. Jednostavno, sportski tip momka, ali eto, zla sudbina ne bira - kaže njegov kolega iz radnje Ivica Ilić.

Šok u komšiluku

Niko od naših sagovornika nema lošu reč za Aleksu.

- S ovom tragedijom su svi unesrećeni. On je imao devojku, brojne prijatelje, a kod bake i deke ne smem ni da odem. Ne mogu, srce mi se steže kada pomislim da su izgubili unuka, a živimo tu u istoj ulici - rekla nam je jedna od komšinica.Za sada niko nije pritvoren. Devet osoba sumnjiči se za učestvovanje u tuči.

Zločin u Bojniku Ubio staricu koju je čuvala njegova majka l S. Z. (38) iz Bojnika kod Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je nasmrt pretukao staricu M. V. (87), o kojoj je brinula njegova majka. - Sumnja se da je on prekjuče u kući M. V. više puta udario pesnicama po glavi i telu i naneo joj povrede od kojih je ona kasnije preminula u bolnici - kaže izvor.

Još jedna kafanska tuča Izbodeni u teškom stanju l Kruševljanin D. M. (37), koji je zadobio teške povrede u kafanskoj tuči sinoć oko 23 sata, u teškom je zdravstvenom stanju, rečeno nam je u Kliničkom centru u Nišu. - On je zdravstveno zbrinut i trenutno se nalazi na aparatima za mehaničku ventilaciju, a ima povrede grudnog koša i stomaka - kazali su nam u KC Niš. Čovek je verovatno uboden nožem ili nekim drugim šiljatim predmetom. Incident se zbio u jednoj kafani na periferiji Kruševca kada je izbila opšta tuča u vreme fajronta. On je u ovom gradu prvi put operisan, ali je prebačen na dalju negu u Klinički centar u Nišu. M. S.

