TUŽNA ISPOVEST BAKE POKOJNOG ALEKSE (26): Neću da smrt mog deteta ostane nerazjašnjena, ceo Aleksinac plače za njim!

- Neću stati, neću odustati od borbe dok ne saznam kako mi je unuk stradao - kaže Ljubica Aranđelović, baka Alekse Stojimenovića (26) momka koji je preksinoć 16. maja izgubio život u tuči u aleksinačkoj kafani "Oaza" dok je u toku bila proslava punoletstva njegove drugarice T. Č.

U policiji su nam danas kazali da je rad na otkrivanju okolnosti ove tragedije u toku, ali i da niko nije pritvoren.

Svedoci ovog nesrećnog događaja kažu da su se nekoliko momaka pokoškala u unutrašnjosti kafane, a onda su izašli na terasu gde je došlo do tuče. U tom metežu Aleksa je nađen na podu trema. U Univerzitetskom Kliničkom centru su nam kazali da je imao povredu glave i kičmene moždine. Nalazi obdukcije još nisu objavljeni, ali baka Buba sumnja da je nogom udaren u leđa i to od strane nekog ko zna karate ili neku drugu borilačku veštinu.

foto: M.S.

- Imam 70 godina, očuvala sam unuka zajedno sa suprugom i ćerkom. Neću da smrt mog deteta ostane nerazjašnjena. Ceo Aleksinac plače za njim. Ne znam koliko ljudi je došlo da nam izjavi saučešće ili su telefonom zvali. To je bio sportista, nije pušio, nije pio i sada da se dogodi takva nesreća. Ma sunce od momka je bio. Sumnjam da je on bio učesnik te tuče, on je sigurno hteo da razvadi te momke. Tu je bio njegov drug i tvrdim da je hteo nekoga da zaštiti, da nije on bio na toj terasi ko je izazvao incident. Nije mi jasno kako do sada se ne zna ni ko ni kako ga je udario. Na rođendanu je postojao raspored sedenja, zna se ko je bio na toj terasi. Mislim da se zna ko je to učinio, ali se ćuti. Zvala sam i u Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova i mora svaki trenutak te nesreće da se zna. Sada se samo priča da ga je neko udario nogom ko zna karate ili neku borilačku veštinu, da je on pao na glavu i da je to bilo kobno. Čekamo rezultate obdukcije pa ćemo da vidimo. Mog unuka više nema, ali neću stati dok ne saznamo kako je izgubio život - kaže baka Ljubica.

foto: Printscreen/Instagram

Ona spominje već poznatu činjenicu da on po telu i glavi nije imao nikakve vidljive povrede što znači da je jedan udarac bio presudan da Aleksa padne i povredi glavu. Baka Ljubica spominje da se nadala da će ostati živ nakon što su joj javili da je povređen, ali da trpi ogromnu bol zbog vesti o smrtnom ishodu.

foto: M.S.

Njegovog deka Acu juče zatičemo na groblju gde verovatno čini najtužniju stvar u životu, zakazuje unukovu sahranu.

- Ne znam šta da vam kažem. Velika je to tragedija. Pokrenuli smo neki proces da saznamo šta se dogodilo. Ne mogu, stvarno ne mogu o svemu tome da pričam - rekao nam je u telefonskom razgovoru deka Aca.

Mnogi u Aleksincu u neverici gledaju na ovaj događaj gde je još jedan mlad život nestao. Aleksa je imao devojku, radio je u prodavnici firme "Metalac" par godina, igrao je fudbal za jedan sokobanjski klub, imao je planove u životu koji su se rasprhnuli nakon nesrećne sudbijne koju je doživeo.

(Kurir.rs/M.S.)