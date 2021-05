GOLUB SLETEO NA JOVANIN GROB I NIJE HTEO DA ODE: Otac Kragujevčanke koja se utopila u jezeru otkrio detalje iz ćerkinog života

Jovana Đorđević, dvadesetogodišnja Kragujevčanka koja se utopila u Gružanskom jezeru, gajila je veliku ljubav prema životinjama. Njen otac Živorad kaže da je bila brižna prema napuštenim psima, mačkama…

"Gajila je sve… Zečeve, kornjače… Ljubav prema golubovima je nasledila od mene. Njena posvećenost je bila neverovatna, ponekad sam je prekoravao zbog toga", kaže neutešni otac tragično nastradale devojke o čijoj smrti nadležni još uvek ne daju dovoljno informacija.

"Govorio sam joj da je devojčica, da ne mora sa mnom na golubarske utakmice. Nije me slušala, volela je ptice. Kad je malo porasla, kad ju je 'uhvatio' pubertet, tražila je da joj donesem omiljenog goluba do sobe, da se ne 'blamira' pred drugarima. Imam ptice ali je to izgubilo smisao, kad nema Jovane", kaže Živorad Đorđević.

foto: Kurir/B.Đ., Ucentar.rs

Na Jovanin grob danas je sleteo golub, kaže i dodaje da nije sujeveran ali…

"Nije hteo da ode. Bio je tu sve vreme dok smo bili na grobu mog deteta… Ne znam, ne znam šta da kažem", priča Živorad dok se guši u suzama.

