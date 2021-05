JEZIVA ISPOVEST ŽRTVE LAŽNOG HIRURGA! Nikoli (29) je KASAPIN SA TERAZIJA uradio liposukciju na svoju ruku i umalo UBIO mladića!

Lekari beogradskog Urgentnog centra uspeli su u utorak uveče da spasu život Beograđaninu Nikoli N. (29), kome je iznenada pozlilo posle liposukcije kod lažnog hirurga Save Kneževića (23)!

Početkom aprila, Nikola je prvobitno otišao na zatezanje kože stomaka kod "kasapina sa Terazija" i ne sluteći da on nije doktor već prevarant i da će zbog njegove nestručnosti mesec dana kasnije njegov život "visiti o koncu". Umesto zatezanja stomaka, Knežević mu je na svoju ruku nestručno uradio liposukciju. Upravo zbog toga Nikola je dobio ozbiljnu infekciju u stomaku, koja je pretila da preraste u sepsu. Ipak, spasilo ga je to što je kao zdravstveni radnik na vreme prepoznao opasne simptome i odmah se obratio kolegama u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.

- Utorak je počeo kao i svaki drugi dan, nisam mogao ni da pretpostavim da ću u narednih nekoliko sati morati da potražim hitnu medicinsku pomoć i da će mi život biti u opasnosti. Došao sam na posao, ali nisam mogao uniformu da obučem koliko me je peklo u stomaku. Osetio sam jezu kako mi struji niz telo, temperatura mi je "skočila" i odmah mi je bilo jasno o čemu se radi. Zdravstveni sam radnik i zbog toga sam znao da su to simptomi infekcije. Brzo sam otišao kod doktora, a ultrazvuk je potvrdio ono čega sam se plašio - u stomaku su mi otkrili ogromne količine gnoja nastale posle "operacije" kod lažnog doktora Save. To je zapaljenje koje se javlja ukoliko se rana posle operacije ne drenira kako treba! Doktori su mi bukvalno rekli da sam došao u poslednji čas - priča nesrećni mladić.

Da se Nikola kod doktora pojavio samo dan ili dva kasnije, pitanje je da li bi uspeli da mu spasu život.

- Sve što sam želeo od Save bilo je da mi zategne kožu, a on mi je uradio liposukciju iako nisam čak ni debeo. Nakon operacije potrebno je ugraditi drenove sa kesom kako bi isticao sadržaj i kako bi se na taj način sprečila infekcija. Međutim, on je uzeo najobičniji urinarni kateter, isekao ga na šest malih delova i ubacio u ranu. To nikako ne bi smelo da se radi! Još gore je što mi je to skinuo odmah sutradan, iako se to obično radi tri ili četiri dana nakon operacije. Odmah sam znao da nešto nije u redu, pogotovu kad je iz stomaka golim rukama počeo da cedi gnoj, što je zabranjeno. Ali umirio me je rečima da je to njegov protokol i da tako treba. Verovao sam mu i eto šta me je snašlo - kaže Nikola za Informer.

Saslušano više žrtava i svedoka Nikola je i prva žrtva koja je Kneževića prijavila tužilaštvu i policiji. On je posle prijave tužilaštvu saslušan u policiji, gde je inspektorima do detalja ispričao sve što zna o prevarantu, a policija je posle njega ispitala više od desetak žrtava i svedoka iz Srbije i inostranstva. Knežević se sumnjiči za nadrilekarstvo, a nije isključeno da će se, kako istraga bude odmicala, optužnica dopuniti i preinačiti u teže krivično delo.

- Zbog toga je tečnost koja je trebalo da ističe napolje drenom meni ostala unutar stomaka i inficirala se. To nije nimalo naivno. Ja sam imao sreću što sam prepoznao simptome, ali neko ko nije zdravstveni radnik možda bi te simptome zanemario i ne bi potražio pomoć na vreme. Šta bi bilo da se to desilo, možda bi neko umro?!

Nikola danas ponovo ide na lekarsku kontrolu kako bi videli da li se stanje popravlja.

- Dobio sam antibiotike da pijem, nadam se da će mi pomoći. U suprotnom moram ići na inciziju, intervenciju tokom koje hirurg zabada veliku iglu u stomak pacijenta i pomoću nje izvlači tečnost. To je neverovatno bolno, pa nikako ne bih voleo da dođe do toga. Ali najgore od svega je što čak ni to nije najopasnija moguća opcija. Moglo je doći i do sepse, od koje živu glavu izvuče samo 20 odsto pacijenata! Molim Boga da mi bude dobro i da se ovaj košmar brzo završi - ispričao nam je Nikola.

