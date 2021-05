DETALJI FILMSKOG HAPŠENJA MLADOG RUKOMETAŠA: Šok u klubu, ovako su specijalci upali u dvoranu usred treninga! Otac mu se zgranuo

BEOGRAD - Beograđanin Vojislav Đ. (19), koji je uhapšen u četvrtak popodne dok je bio na treningu rukometnog kluba Partizan, zbog sumnje da je pripadnik klana Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića Mareta, dugogodišnji je član kluba i više puta nagrađivani golman.

Đorđević je uhapšen za vreme popodnevnog treninga u sportskoj hali koju klub koristi na Banjici.

- Dva momka u civilu raspitivala su se oko 15 časova da li su vrata kojima se u halu ulazi sa strane parkinga otključana, prilazili su do vrata, gledali, kada smo ih pitali šta traže samo su pokazali značke. Nakon toga, oni su se vratili u kombi koji je bio parkiran ispred, a ubrzo su sa ulaza sa ulične strane u halu upali naoružani specijalci. Njih petorica, mislim, zaletela su se pravo na Voju - kaže jedan od zaposlenih u sportskoj hali na Banjici koji je svedočio događaju.

Očevici, ali i ljudi iz kluba, kažu da se prema načinu na koji je upad izveden može pretpostaviti da su vodili računa da u trenutku upada oko mladića ne bude puno saigrača.

- U trenutku upada on je bio sa jedne strane terena, kod aut-linije, sa još nekoliko golmana, dok su igrači, njih 12 ili 13 bili na drugoj strani, verovatno je vođeno računa da u tom trenutku oko njega ne bude velika gužva. Naoružani su se ustremili pravo na njega, rekli su mu da legne i on je to uradio, niti je pružao otpor, niti je pokušao da beži - ispričao je za Blic Dobrosav Jeličić, direktor Rukometne akademije Partizana.

Akcija naoružanih specijalaca koja se odigrala na treningu, kao i to što je Đorđević uhapšen bio je veliki šok za sve prisutne, ali i za njegove roditelje.

- Trener je kad su ga odveli pozvao njegovog oca, čovek je bio u šoku, kao i svi, pitao je: "Je l si siguran, je l me zezaš?", prosto nije mogao da poveruje - nastavlja Jeličić.

Prema njegovim rečima, Đorđević je od svoje devete godine u klubu i nikada sa njim nije bilo problema. Nizao je sportske uspehe, a poslednjih godinu i po dana počeo je da radi i svi su primetili da se uozbiljio i postao odgovorniji.

- Roditelji su mu velika podrška otpočetka. Utakmice nisu propuštali, kad god je igrao bili su uz njega. Kod nas je u klubu već 10 godina, za to vreme nismo imali problema sa njim, nismo primećivali nikakvo devijantno ponašanje, nikakvu delinkvenciju. Osim dečačkih čarki sa vršnjacima, nije nikad pravio probleme. Pre godinu i po dana se zaposlio, čini mi se na benzinskoj pumpi, i baš od tad je postao još redovniji i posvećeniji treninzima, zaista nije bilo ničeg spornog u njegovom ponašanju iz čega bismo mogli da naslutimo da nešto nije u redu - rekao je Jeličić.

- Igrao je za naš drugi tim. Sa svojom generacijom, 2002. godištem, dva puta je bio državni prvak kao prvi golman tima, pa je na turnirima biran za najboljeg golmana, najkorisnijeg igrača. Eto, na jednom turniru je osvojio priznanje najboljeg u konkurenciji 50 timova - ispričao je sagovornik ogradivši se da je sve što priča deo njegog sportskog života, a da u privatan život mladića nije bio upućen.

Zbog svega rečenog, niko nije očekivao da se momak može dovesti u bilo kakvu vezu kriminalom, a kamoli sa najopasnijom kriminalnom grupom u Srbiji.

- Da je bio pasionirani navijač Partizana - bio je, porastao je u klubu, da li to ima neke veze, ne znam... Mi ne znamo za šta se sumnjiči, niti možemo da pretpostavimo sa kojim bi delima mogao da ima veze, ako ima - zaključio je.

Podsetimo, u koordiniranoj akciji policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Policijske uprave za grad Beograd, Bezbednosno-informativne agencije i Tužilaštva za organizovani kriminal, Aleksa S. (21), Slobodan M. (40), Aleksa D. (24), Vojislav Đ. (19), Miloš S. L. (21) i Mijat S. (22) uhapšeni su na više lokacija u velikoj akciji, zbog sumnje da su članovi organizovane kriminalne grupe koju predvode Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja i Marko Miljković poznatiji pod nadimcima "Mesar" i "Zver".

Prema saopštenju MUP, sumnjiče se da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i otmica!

Osim Đorđevića koji je uhapšen u sportskoj hali, ostalima su lisice na ruke stavljene u njihovim stanovima. Jedan od njih pokušaju je da pobegne preko terase.

