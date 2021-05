GIŠKIN PRIJATELJ O METODAMA VELJINE EKIPE: U naše vreme, ovo nije moglo da se dogodi

Za veći broj ljudi on je učesnik mnogobrojnih rijaliti programa. U nedavnom intervjuu on se dotakao Veljka Belivuka, Arkana i pomenutog Giške. Kako je rekao, ovo je radila grupa Velje Nevolje, bilo je nekada nezamislivo u svetu kriminala.

Karađorđe Subotić za manji broj ljudi on je čovek sa beogradskog asfalta koji je poznavao Gišku, Kneleta, Gorana Vukovića.

"Nažalost bilo je podlih ubistava uvek. Mi živimo u svetu dualizma, ovaj svet je ružno mesto jer smo mi takvi. Ali ovo što rade sa ovim mlevenjem ljudi, sa kiselinom... To nije bilo u naše vreme", rekao je Karađorđe za "Balkan info", a prenosi Mondo.

Prema njegovim rečima, posebno ovaj metod korišćenja kiseline je uvezeno od nekadašnjih boraca ISIL-a.

"Ja sam se družio sam Đorđem Božovićem Giškom koji mi je jednom rekao da kada čovek postane plaćeni ubica on je dno dna. Ispod toga nema. To je moralno dno. U naše vreme nije bilo to da mi nekoga namamimo pa da ga sameljemo. To su ozbiljno bolesni ljudi. Oni treba da se leče", istakao je Karađorđe.

On je istakao da veruje da iza Belivukove grupe stoji strana služba.

Govoreći o Željku Ražnatoviću Arkanu, Karađorđe kaže da sa njim nije imao sukobe ali sa njegovim oficirima jeste.

"Ja od kada sam čuo za Arkana znao sam da radi za službu. Arkan je bio hrabar čovek, ne znam da li ga je neko izmanipulisao. Arkan je mene u nekim mojim situacijama zaštitio", rekao je Karađorđe i dodao:

"Desila se jedna situacija... Ja sam krenuo da se vidim, kako sa verovao tada, sa drugom od jednog mog prijatelja. Naivno sam ostavio oružje u kolima. I onda sam se našao u situaciji gde je trebalo da mi bude kraj."

Kako ističe tada je bio sateran u ćošak ali je uspeo da ipak izađe živ.

"Uspeo sam da se izborim sa više Arkanovih oficira. Arkan je tada rekao – mene niste pitali na koga idete. Tako da sad se ili izmirite ili se poubijajte, ja neću da se mešam. Arkan je mogao lako da mi doaka ali nije. Zaštitio me je", rekao je Karađorđe.

On je jednom prilikom rekao da uveren da je na Arkana u "Interkontinentalu" pucao ozbiljan snajperista.

"To je bio neki snajperista sa heklerom peticom, ili tako nešto. Negde je bio sakriven", ispričao je Karađorđe.

