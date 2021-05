KO JE UHAPŠENI LAŽNI HIRURG IZ BATAJNICE? Zbog Save Kneževića devojka iz Zagreba umalo ostala bez usne! PRETIO I SVOJIM ŽRTVAMA

Lažni hirurg, inače maser po struci Sava Knežević (23), iz Batajnice i njegova majka Danijela (49), cvećarka, uhapšeni su jutros zbog nadrilekarstva. Sava se sumnjiči da je osakatio na desetine ljudi lažno se predstavljajući kao plastični hirurg.

Knežević je, kako se saznalo, završio samo prvu godinu stomatologije, a po profesiji je bio maser, iako se lažno predstavljao kao plastični hirurg. U "divljoj" ordinaciju u samom centru Beograda, na Terazijama, u improvizovanoj operacionoj sali napravljenoj na zastakljenoj terasi Sava je uz asistenciju majke svećarke "operisao" i devojke i muškarce.

Kada su mušterije pokušale da mu se požale jer operacije nisu ni upola onoga što su očekivali, on bi im pretio i gnusno ih vređao.

Veliki broj operisanih dobio je posle intervencija ožiljke, opekotine i rupe na raznim delovima tela odakle im je vađeno salo i prebacivano u grudi ili usne, a neki tvrde da im je čak i život bio ugrožen. Nezadovoljne pacijentkinje svoje fotografije i iskustva dele na Instagram profilu "skup dokaza o nadrilekarstvu".

Lekari beogradskog Urgentnog centra uspeli su u utorak uveče da spasu život Beograđaninu Nikoli N. (29), kome je iznenada pozlilo posle liposukcije kod lažnog hirurga.

Lažni hirurg Sava je čak lažirao i godinu rođenja (predstavljao se da je 1989. godište, umesto 1998.), kao i škole koje je završio.

Ne samo da je on unakazio brojne devojke u Srbiji već je obučavao i doktore u Albaniji kako se vrše estetski zahvati.On je 2017. godine, kada je imao svega 19 godina, držao predavanja i pokazivao svoje "umeće" doktorima u klinici "La clinique de Paris" u Tirani. Na internet stranici ove klinike osvanuo je snimak na kome se Knežević hvali vrhunskim tretmanima koje radi u ovoj klinici.

Punih pet godina Sava i njegova mjka su uspevali da varaju ljude, a onda je otprilike mesec dana lažni doktor netragom nestao. Kad su otkrivene prevare cela porodica se iselila iz Batajnice i oglasila kuću na prodaju. Zbog lažnih pasoša i ličnih karata zemalja Evropske unije, u slučaju da Sava pokuša bekstvo, obaveštene su sve policije u regionu.

Devojka umalo ostala bez usne

Katarina Liović (33) iz Zagreba, jedna od Kneževićevih žrtava koja je zbog nestručno odrađenog zahvata zamalo ostala bez usne.

- Uopšte me ne čudi, pa on se stalno hvalio kako je zanat "ispekao" u inostranstvu i da je često radio u drugim zemljama. Koliko daleko je išao, najbolje govori da je na svoj Instagram postavljao je slike uspešno odrađenih tretmana jednog poznatog azerbejdžanskog hirurga, a kada sam ga pitala zašto postavlja nešto što nije njegov rad, rekao mi je da je to njegov učenik. Tek kasnije, kada sam provalila da je prevarant, kontaktirala sam sa tim doktorom koji mi je rekao da nikada nije čuo za Savu Kneževića - kaže ona.