SRETKO KALINIĆ O MILOŠU SIMOVIĆU: Neću ja da te teretim, tebi će supruga brutalno da presudi!

Zloglasni pripadnik nekada moćnog zemunskog klana Sretko Kalinić juče je u Višem sudu u Beogradu odbio da svedoči u postupku koji se vodi protiv njegovog bivšeg prijatelja Miloša Simovića, tvrdeći da je na silu iz požarevačkog zatvora doveden u sud.

Inače, obojica zloglasnih pripadnika klana maksimalne kazne služe u Zabeli, ali nemaju kontakt u toj ustanovi, i juče su se posle dugo vremena oči u oči sreli u sudnici dok je između njih stajalo čak sedam stražara.

Pokušaj ubistva

Milošu Simoviću se, podsetimo, sudi zbog sumnje da je 2010. u Zagrebu, dok su se zajedno skrivali od poternice Srbije zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i drugih zločina, pokušao da ubije Kalinića. Kalinić je teško ranjen završio u bolnici, a Simović je uhapšen kada je ilegalno pokušao da uđe u Srbiju.

Optuženi Slao poljupce i pokazivao trbušnjake U publici su juče sedeli i sin Miloša Simovića i ćerka njegovog brata. Tokom suđenja on im je više puta slao poljupce, a u samoj završnici suđenja našalio se na račun medijskog izveštavanja da je smršao, pa je zadigao uniformu da pokaže da se drži i da "nije propao, već ima trbušnjake".

foto: Privatna arhiva, MUP Srbije

- Ja sam na silu obučen i doveden ovde, na silu su mi obukli tuđu uniformu, kao detetu, sav ću da se ospem - rekao je Kalinić, nazivajući načelnika obezbeđenja zatvora pogrdnim nadimkom.

- Trebali bi to da proverite, čovek se u zatvoru bavi kriminalnim delima. Zabranio mi je da teretim Miloša Simovića, ali ja ga ne bih teretio ni da mi nije zabranio. Ovaj postupak me ne zanima, ne bih bio zadovoljan vašom presudom. Zna se ko će njemu da presudi mnogo brutalnije od vas. I to uskoro! Hoćete da vam kažem ko? Njegova supruga Ćićolina Čabraja će mentalno da ga uništi, tako da neću ja da ga teretim - izjavio je Kalinić, pogrdno oslovljavajući i Simovićevu suprugu.

Oštećeni Nema pasulja u Zabeli! Sretko Kalinić izjavio je juče i da u zatvoru Zabela nema pasulja. - Taj zatvor više ne funkcioniše kako treba, vlada korupcija, pa pasulj nemaju već tri meseca - rekao je pred sudom tvrdeći da je pomenuti načelnik nezakonito rođenog brata Miloša Simovića prebacio iz sedmog paviljona na povlašćeno mesto. Na kraju suđenja, na pitanje sudije da li želi da prisustvuje sledećem suđenju, Kalinić je rekao: "Što da se ne provozam malo."

Pošto je u više navrata pomenuo da ima dokaze da je načelnik kog je pomenuo korumpiran i da sarađuje s Milošem Simovićem, a da njemu, "iako je jedan od tri najuzornija zatvorenika", uskraćuje prava i protiv njega pokreće neosnovane disciplinske postupke, "čak i za pokušaj bekstva", za reč se javio i Simović.

Ućutkivao advokata

- Kakve ovo veze ima s postupkom, to su interni problemi u zatvoru Zabela. Ja sam već 10 godina u posebnom odeljenju, u izolaciji. Kaže da mu je neko pretio na osnovu mene. U strogoj sam izolaciji, od 2003. nikome nisam pretio. Ne žalim se, kriv sam i tamo sam gde jesam, ali se ovde suština svela da slušamo njegove probleme - rekao je Simović, a Kalinić mu je dobacio: - Ćuti, sedi dole.

Istim rečima prethodno se Kalinić obratio i Simovićevom advokatu, koji mu je postavljao pitanja.

Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Printscreen, MUP, Privatna arhiva