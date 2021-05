PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BRAĆE ZBOG UBISTVA NIŠKOG BIZNISMENA: Draško nije imao neprijatelja, bio je poštovan čovek...

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv braće N. M.(35) i M. M. (40) iz Niša koji se sumnjiče da su 8. oktobra prošle godine ubili privatnika Draška Ranđelovića, potvrđeno je Kuriru. Njih dvojica su bili radnici u Ranđelovićevoj proizvodnji. Sada se nalaze u pritvoru.

- Tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv dvojice okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu - potvrdio nam je Borislav Radonjić, portparol Višeg javnog tužilaštva.

Da je optužni predlog poslat sudskom veću potvrdila nam je advokatica porodice žrtve, Miljana Jovanović.

foto: M. S.

- Tužilaštvo je zaista uradilo veliki posao. Mnogo svedoka je ispitano, istraga je vrlo pedantno sprovedena. Ovo je kompleksan slučaj, a predmet se sada nalazi u Apalacionom sudu čiju reakciju očekujemo. Pravda u novom slučaju mora da pobedi jer se zbila velika tragedija - rekla nam je Jovanovićeva.

Kako nezvanično saznajemo, predmet se trenutno nalazi u Apelacionom sudu jer se okrivljena strana žalila. Sada je na potezu ovaj sud koji će da potvrdi optužnicu odnosno predočene dokaze, a postoji mogućnost i da se predmet proglasi nepotpunim i vrati na ponovnu istragu.

Ono što se dogodilo tog 8. oktobra oko 16 časova duboko je uznemirilo građane Niša, a pogotovu porodicu i prijatelje pokojnog Draška. On je nađen u lokvi krvi oko 16 sati u radionici čiji je bio vlasnik u krugu preduzeća MIN Kopeks. Prilikom prvog saslušanja, braća se nisu odala tako da su pušteni, ali kasnijom istragom trag je ponovo doveo do njih tako da je navodno, kako su mediji pisali, jedan od braće priznao da su učinili to krivično delo.

foto: M. S.

Na licu mesta je pronađen čekić i sekira sa tragovima žrtvine krvi, a kojom je on ubijen. Nekoliko dana se ni u medije nije ušunjala vest o motivu zločina. Braća su u prvim izjavama rekli istražnim organima da ih je Draško sat vremena ranije pustio na ručak jer blizu stanuju, a da su ga zatekli u radionici na podu kada su se vratili na posao. Na sudu će se dokazati šta je prava istina, ali i motiv ubistva ovog poštovanog čoveka koji je u gradu bio poznat kao dobar drugar i "čovek od akcije" jer je uvek stremio ka razvoju privatnog posla.

Supruga ubijenog Draška, Ana kaže da bol cele porodice posle sedam meseci ništa nije manji za suprugom i ocem dve tinejdžerke kao i da joj nimalo nije lako da sa decom iznesese teška vremena.

foto: M. S.

- Draško nije imao neprijatelja. Bio je poštovan čovek, vezan za porodicu. Ćerke su mu bile sve na svetu i zato nam je sada svima nama izueztno teško. Verujem u pravdu. On je bio mio čovek i svi ga znaju kao harizmatičnu ličnost. Imali smo neke planove. I onda se dogodila katastrofa i ogromna tragedija za sve nas - kaže Ana i komentariše da tu dvojicu braće zna površno jer ih je pokojni suprug samo vozio na posao.

Mediji su tada spekulisali da se na licu mesta pojavio četvrti čovek u sakou i još mnogo toga što je porodici, a pogotovu deci, pored velike tragedije, unosilo veliku dozu psihoze i tuge.

(Kurir.rs/ M. S.)