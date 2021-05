OTAC JOVANE KOJA SE UTOPILA U GRUŽANSKOM JEZERU SLOMLJEN Za njenu smrt su odgovorni svi koji su bili sa njom, želim da znam istinu

Više javno tužilaštvo preduzeće sve mere da se utvrdi odgovornost svih lica koja su bila sa Jovanom Đorđević (22) u trenutku da se utopila u Gržanskom jezeru.

- Tužilaštvo će preduzeti mere u pravcu utvrđivanja eventualne odgovornosti lica koja su bila prisutna tokom samog događaja - rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu.

Napomenuto je da još nije stigao zapis obdukcije.

Podsetimo, tragedija se dogodila 6. maja kada se Jovana s prijateljima vozila gumenim čamcem na Gružanskom jezeru. Ona i drugarica prešle su na dasku za surfovanje na kojoj je bio njen drug. Nešto kasnije, sa daske su pali u vodu. Iako se drug svim snagama trudio da je spasi jer je bila neplivač, bilo je bezuspešno. Njeno telo je naženo posle dva dana.

Otac Živorad Đorđević, koji je za samo nekoliko minuta izgubio ćerku koju je, kako tvrdi, gajio kao malo vode na dlanu, istakao je da ne može da shvati da neko kaže neplivaču da iz čamca pređe na dasku za surfovanje.

foto: Kurir/B.Đ., Ucentar.rs

- Na javnom tužiocu je da sam proceni da li su odgovorni svi koji su bili sa Jovanom, a po mom mišljenju jesu. Moj mozak ne može da shvati da su je pustili na dasku bez prsluka. Oni su svi bili nerazdvojni pet, šest godina tako da su svi znali da je neplivač. Ne želim nikog nevinog da optužim ali želim da saznam istinu šta se tu desilo - ispričao je neutešni otac.

Dodao je da je Jovana prešla na dasku bez ikakvog zaštitnog prsluka i da se to desilo na polovini jezera.

Jovana je gajila posebnu ljubav prema životinjama.

- Govorio sam joj da je devojčica, da ne mora sa mnom na golubarske utakmice. Nije me slušala, volela je ptice. Kad je malo porasla, kad je "uhvatio" pubertet, tražila je da joj donesem omiljenog goluba do sobe, da se ne "blamira" pred drugarima. Imam ptice ali je to izgubilo smisao, kad nema Jovane - kazao je Živorad.

Na Jovanin grob 20. maja je sleteo golub.

- Nije hteo da ode. Bio je tu sve vreme dok smo bili na grobu mog deteta... Ne znam, ne znam šta da kažem... - ispričao je Živorad.

