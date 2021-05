PRODUŽEN PRITVOR KAVČANINU KOJI JE LIKVIDIRAO ZORANA AŠANINA: Sedeli zajedno za stolom, posvađali se, izrešetao ga i pobegao!

Goranu Pantoviću (34) iz Herceg Novog, navodno bliskom pripadniku kavačkog klana, produžen je pritvor za još dva meseca, zbog sumnje da je ubio Mojkovčanina Zorana Ašanina (65), vlasnika poznatog motela "Krstac" u kom ga je izrešetao sa osam hitaca.

Vanpretresno veće bjelopoljskog Višeg suda juče je Pantoviću produži pritvor zbog krivičnog dela ubistvo u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja, piše crnogorski Dan.

- Pritvor je produžen na predlog Višeg državnog tužilaštva, u kojem se navodi da su ostali razlozi zbog kojih je pritvor i određen. To su težina dela, postojanje opasnosti da će pobeći i da može uticati na svedoke zbog težine krivičnog djela. Za drugog okrivljenog, Mojkovčanina Veselina Ljujića, od Višeg tužilaštva nije stigao predlog o produženju pritvora, tako da mu je Viši sud po službenoj dužnosti ukinuo pritvor, jer su prestali razlozi zbog kojih mu je bio određen jednomesečni pritvor. Njemu je na teret stavljeno krivično delo pomaganje nakon učinjenog krivičnog djela. On je pušten da se brani sa slobode - kazala je Azra Idrizović, savetnik za odnose sa javnošću u bjelopoljskom Višem sudu.

foto: Facebook

Podsetimo, Pantović se sumnjiči da je 27. aprila, oko 14 časova, ubio Ašanina, u kojeg je iz pištolja ispalio osam hitaca, nakon čega je pobegao. Sve se dogodilo u Ašaninovom restoranu koji se nalazi na delu magistralnog puta Ribarevine - Mojkovac. Navodno su kavčanin i Ašanin sedeli su zajedno za stolom kada je došlo do verbalne rasprave. Nakon toga Ašanin je krenuo do toaleta, ali dok je izlazio Pantović je pucao u njega. Ispalio je osam hitaca, a potom pobegao. Ranije su mediji prenosili da policija veruje da su osumnjičeni za ubistvo i ubijeni imali zajedničke nelegalne poslove. Inače, Pantović je hapšen pre nekoliko godina u Herceg Novom. Inače, pored toga što je Ašanin vlasnik motela u Mojkovcu, on je i brat bivšeg predsednika Opštine Mojkovac Ivana Ašanina, sadašnjeg odbornika Građanskog pokreta URA u Skupštini opštine Mojkovac.

