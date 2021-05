DR DAVIDOVIĆ O JEZIVIM PRETNJAMA NADRILEKARA, MEĐU NJIMA I MASER SAVA: Alo ku*vetino koga ćeš da blatiš, ući ćeš u problem!

Grupa lažnih hirurga, posle hapšenja masera iz Batajnice,Save Kneževića, zapretila je svojim žrtvama i pravim lekarima da će ih ubiti ako ih budu otkrili policiji.

- Na društvenim mrežama na najprostiji način vređaju prave doktore i oštećene pacijente. Prete da će nam ako nastavimo borbu protiv prevaranata poslati kriminalce na vrata i ubiti nas. Njihove žrtve su baš iz straha godinama ćutale, ali sada je pravo vreme da stanemo na put lažnim doktorima i pokažemo im da nisu jači od zakona - kaže predsednica Udruženja interdisciplinarne estetike i antiejdžing medicine Srbije, dr Kristina Davidović.

Kako kažu u ovom udruženju, do sada su podnete prijave protiv osam nadrilekara.. Da su u pitanju nadrilekari potvrdilo je i Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja, koji je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu predao sve prikupljene informacije o pružanju raznih medicinskih usluga estetske medicine od strane nestručnih lica.

foto: Printscreen/Youtube/ Digitalci

- Za svakog nadrilekara protiv kojeg smo podneli prijavu imamo bar po pet ili šest unakaženih mladića i devojaka koji su spremni da govore o užasima kroz koje su prošli zbog njihovog nestručnog rada. Ti prevaranti su im najstrašnije pretili, govorili su im da njihova leđa čuvaju mnogo jaki ljudi iz državnog vrha, da će poslati opasne ljude da ih prebiju... Čak su i mene zvali telefonom i pretili. Nadam se da će se sada javiti još žrtava, kada vide da lažne doktore niko ne štiti, da i te kako mogu biti uhapšeni i da će odgovarati za svoja nedela - kaže Davidovićeva i dodaje:

- Protiv ovih osoba se trenutno vodi nekoliko krivičnih postupaka, kako zbog nadrilekarstva, tako i zbog proganjanja, uznemiravanja i ugrožavanja bezbednosti lekara koji su im se suprotstavili i oštećenih pacijenata kojima su pretili. Napravili su grupe na Instagramu kako bi omalovažavali, vređali i proganjali doktore koji su digli svoj glas protiv nadrilekara! Koriste se fotošopiranim slikama, lažnim izjavama, ne proverenim i lažnim informacijama koje se podmeću pratiocima, a sve sa ciljem da se baci ljaga na lekarsku profesiju. pritom, sve vreme na internetu plasiraju laži o svom poslu i o tome kome je zakon dozvolio da izvodi estetske procedure. Inače, lažni doktor Sava Knežević je takođe jedno vreme bio član njihove grupe na Instagramu. najgore od sve je što su svoje pacijente, kojima je bila potrebna hirurgija, ti nadrilekari upućivali kod Save i preporučivali ga znajući da on uopšte nije doktor.

Ovako su glasile samo neke od pretnji od strane nadrilekara na društvenim mrežama: "Alo ku*vetino koga ćeš ti više da blatiš mamu ti je**m ku*vinsku.....Aj samo da čujem još nešto da si rekla" "Aj slušaj ovako sad imaš fore 10 minuta da obrišeš onaj post gde si mene okačila, evo kunem ti se životom na*ebaćeš opasno ne zajebavam se. Ući ćeš u takav problem da nećeš moći da izađeš iz njega evo lepo ti kažem prvi i poslednji put. Rok imaš 10 minuta. Sramnice jedna odvatna. Koja nema svoj život, gnjido jedna...Seme ima da ti se zatre"

Davidovićeva napominje da je još u aprilu 2018. godine, saznala da Sava Knežević nije lekar.

- Nakon predavanja koje sam držala u Monaku prišla mi je jedna doktorka iz Albanije i pitala me da li znam da Knežević nema diplomu medicinskog fakulteta. Ja sam tada imala neke sumnje, ali čim sam ovo čula, odmah sam alarmirala Udruženje plastičnih hirurga i Zdravstvenu inspekciju. Ali sve do sada nismo imali dovoljno dokaza protiv Kneževića. Žrtve su ćutale, nisu htele da pričaju jer su bile u strahu zbog pretnji koje smo svi mi dobijali. ti ljudi su im razbojali šoferke na automobilima, slali kriminalce na vrata... Zato, kada mi je Sava 2019. godine tražio da se priključi mom udruženju, zahtevala sam da mi pošalje svoju diplomu i licencu. to nikada nije uradio - ističe sagovornica.

(Kurir.rs/Informer)