MERIMA ISAKOVIĆ PONOVO ŠOKIRALA: Svi su mislili da je Danijelu Štajnfeld silovao Bjela!

Merima Isaković (62), bivša glumica, a sada psiholog, koja je nedavno ispričala da je glumac Branislav Lečić pokušao da je siluje tokom studija, pre 43 godine, juče je tokom panela na Mikser festivalu obelodanila "da su svi mislili da je Danijelu Štajnfeld silovao glumac Dragan Bjelogrlić"!

Kako je i ranije isticala, Merima je odlučila da javno progovori nakon što je Danijela prijavila policiji da ju je Branislav Lečić silovao 2012. Nakon što je javno pričala o svojoj traumi, tvrdi da joj se javilo još Lečićevih žrtava, kao i da se obratila tužilaštvu, koje vodi pretkrivični postupak protiv glumca.

Prekršio dogovor

Merima Isaković ispričala je juče da Danijela Štajnfeld, nakon što je odlučila da se suoči s Branislavom Lečićem, dugo nije mogla da nađe advokata.

- Naime, svi su je pitali da li je napadač Dragan Bjelogrlić, a kad je rekla da nije, oni su odgovorili: "A, Lečić". Imala sam utisak da bi pojedini advokati zastupali Danijelu Štajnfeld da je napadač bio Dragan Bjelogrlić. Da je Bjela, oni bi uzeli. Koliko ja znam, Bjelogrlić mnogo radi, da li je toliko jak na produkcijskoj sceni, pa neko hoće da mu nađe slabu tačku, da napravi skandal, ne znam.

Advokati moraju da se drže istine, da pomognu osobi koja je tražila pomoć, da ne gledaju samo materijal za skandal. Nisu hteli da pomognu devojci koja je silovana. Naravno, tu ima čestitih ljudi - rekla je glumica u video-intervjuu i nastavila:

- Lečić je nekako postao uticajan i na političkoj sceni. Nije mi jasno kako. Ljudi ga se iz nekog razloga boje. Ja se ne bojim njega, taj strah sam prevazišla pre 43 godine.

Poruka glumcu Zašto se sad ne izviniš? Merima Isaković rekla je i da bi volela da čuje Lečićevo izvinjenje. - Zašto se ne izvini sad? Tako bih volela da čujem njegovo izvinjenje. Zaista se nadam da će mu neko pomoći. Očigledno nije samo jednom napravio pogrešan potez već više puta - rekla je.

Merima Isaković podsetila se i napada na sebe, a kako je objasnila, od Lečića se izvukla jer je uspela da ga nadmudri.

- Od tog straha sam shvatila da je on u fizičkom smislu jači. Tada je imao crni pojas u karateu, bio je mlad i snažan, osećala sam se kao trska koju neko previja. Jedini način da ga pobedim je bilo intelektualno. Da je uspeo da me siluje, ne znam da li bih sada bila živa - rekla je Merima i još jednom istakla da je odlučila da posle toliko godina progovori o Lečiću jer je on prekršio njihov dogovor da nikad više neće napasti nikoga.

Nema svedoka

- Zašto Lečić zove devojke na neko tajno mesto? Zato što je svestan da to nije u redu i zato hoda po ivici svoje bezbednosti. Zato nemate svedoke za silovanje - pojasnila je ona i savetovala je glumcu da svoja osećanja podeli s nekim dobrim kliničkim psihologom i da istraži šta je to što ga je nateralo da povredi nekoga.

Poslednji susret Kom krugu pakla ti pripadaš? Merima se juče prisetila i svog poslednjeg susreta s Lečićem, koji se dogodio 1990, nakon demonstracija: - Ulazim u kola ispred Skupštine, ubacivala sam invalidska kolica na krov, i taman da zatvorim vrata, kad odjednom neko sede na trotoar i nasloni se na ivicu mojih kola. Bio je to Lečić. Tada su svi pričali o nama kao o "nebeskom narodu" i mi u kulturi smo se toga grozili. I Leka mi kaže: "Ćao, Merimice, a ti protestuješ li protestuješ, samo da te podsetim, mi smo nebeski narod." Pogledala sam ga i rekla: "Okej, Dante je rekao da ima devet krugova, a kom ti pripadaš?" On se nasmejao.

Pozvali smo Branislava Lečića, koji je ranije saslušan u policiji povodom optužbi Danijele Štajnfeld i prošao je poligraf, ali je samo kratko rekao da ne daje izjave.

