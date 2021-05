MINISTAR VULIN: Dok je Zvicer na slobodi, predsednik je veoma ugrožen

Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je, gostujući na televiziji Pink, da je predsedniku Srbije ugrožena bezbednost sve dok je navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer na slobodi! On je podsetio i da su imali informacije da je bio planiran atentat tokom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji.

Podsetimo, nakon hapšenja kriminalnog klana Veljka Belivuka, pronađen je do sada neviđeni arsenal oružja, a ova grupa je posedovala i snajpere, kao i automat "brauning" za probijanje blindiranog vozila.

Sposobni za ubistvo

- Mi smo tada imali operativne informacije da se tako nešto priprema i ja sam zaista bio veoma zabrinut zbog toga, molio sam predsednika da otkaže svoj govor, on je odbio. Učinili smo, naravno, sve da se ništa ne desi. Da li su hteli da likvidiraju predsednika Vučića ili ne, istraga će pokazati, ali ono što mogu da vam kažem, bili su sposobni da to učine - rekao je Vulin:

- Imali su i naoružanje, ali i ljude. Jedan od uhapšenih je profesionalni snajperista.

Nasilje u Novom Pazaru

Učesnici i tinejdžeri

Vulin je naveo da je vrlo zabrinut zbog učestalog nasilja u Novom Pazaru, naročito jer su učesnici neretko tinejdžeri.

- To nije ni obračun kriminalnih bandi, nego kao da postoji svest da je nasilje dozvoljeno, da je to način da se rešavaju problemi. Prošli put sam poslao Žandarmeriju. Odlično su uradili posao, sve je bilo mirno, ali nije rešenje da stalno šaljemo Žandarmeriju, to mora da radi PU Novi Pazar - rekao je i dodao da će učiniti sve da Pazar bude miran grad.