DOBROVOLJNO MI POKLONIO 2 STANA! Lažni pripadnik VBA šokirao na saslušanju zbog otimanja nekretnina penzioneru

Muškarac S. J. (46), koji je uhapšen zbog sumnje da je prevario penzionera J. G. (71), lažno se predstavljajući kao pripadnik Vojnobezbednosne agencije i prijatelj predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i na taj način mu oteo dva stana u Beogradu, negirao je juče krivicu na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako Kurir saznaje, S. J. je u tužilaštvu rekao da nije prevario J. G.

- Oštećeni mi je dobrovoljno poklonio oba stana - navodno je izjavio osumnjičeni, a nakon saslušanja tužilac je predložio da mu se odredi pritvor.

Traje tri godine

Kako se sumnja, S. J. je od aprila 2018. do aprila ove godine držao u zabludi oštećenog muškarca.

- Rekao mu je da radi u VBA i naveo ga da mu prepiše dva stana u Beogradu. Žrtvi je govorio da za potrebe predsednika Srbije treba da svoje nekretnine ustupi na korišćenje Vojnobezbednosnoj agenciji, a da će zauzvrat u Srbiji uživati specijalni status, kao i da će ga obezbeđivati odred vojne policije „Kobre“ - kaže naš izvor iz istrage.

Prema njegovim rečima, J. G. je jedan stan ugovorom o poklonu prepisao S. J. 2018. godine, a drugi stan 2020. godine.

- S. J. je prvi stan prodao trećem licu za 100.000 evra i tako stekao protivpravnu imovinsku korist, a u drugom stanu je navodno živeo do hapšenja - kaže izvor i dodaje da je žrtva nadležnima predala i poruke koje je na telefon tokom prethodne tri godine dobijala od osumnjičenog.

Slao mu i poruke

- Navodno, iz tih poruka je jasno da se S. J. lažno predstavljao kao pripadnik VBA, ali i prijatelj predsednika. Takođe, on je oštećenom dao i foto-kopiju dokumenta Ministarstva unutrašnjih poslova, naslovljenog na bivšeg ministra policije i sa potpisom „A. Vučić“ - kaže izvor i napominje da je ovaj dokument lažan.

Kako dodaje, osumnjičeni na saslušanju nije želeo da odgovara na pitanja o porukama i dokumentu sa potpisom predsednika.

Komšije:

Retko ga viđamo, ima više stanova

l Komšije J. G. kažu da ga retko viđaju, kao i da on ima još stanova u Beogradu.

- Ne znam šta se sa njim desilo, ali retko kad ga i viđam. Pa čak i tada slabo komunicira sa komšijama. U tom njegovom stanu neko živi, ali ne znam ko - rekla je jedna od stanarki zgrade.

Drugi komšija objašnjava da J. G. deluje neljubazno, da se nikome ne javlja i da ništa ne zna o njemu, osim da često ide u crkvu.

- Mislim da on ima više stanova, kao i lokal, i to sve ovde u blizini. Ne znam za tu prevaru, a iskreno, i sumnjam da bi nam i rekao. On slabo komunicira sa komšijama - rekao ljubazni gospodin.