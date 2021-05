UBIO MAJKU PA IGRAO VIDEO IGRICE: Miljan (25) policiji ispričao da je prvo Stanojku šamarao, a onda joj kobni udarac zadao šipkom

Komšije Stanojke D. (62) i Miljana D. (25), majke i sina iz Kovina, rekli su za Kurir da je izgledalo kao da je nesrećna žena predosetila ubistvo koje se inače dogodilo u kotlarnici.

Prema našim saznanjima, policija je Miljana zatekla dok je igrao igrice.

- Ona je svoju komšinicu zvala da dođe da prespava u subotu na nedelju kod nje. Međutim kada je komšinica došla, Miljan je nju izbacio iz kuće i nije joj dao da tu prespava. Strašno, žena kao da je predosetila da će se desiti nešto loše. To veče je ostala sama u kući sa sinom - ispričale su Kuriru komšije.

Inače, Stanojka i Miljan u ovu kuću doselili pre otprilike 2 godine.

- Milan je pre 2 godina napustio fakultet, inače je studirao IT, bio je odličan đak i dobar student, ali od kad je napustio školovanje samo je igrao igrice i spavao - dodale su komšije.

Nakon subote uveče, komšinica koju je Stanojka zvala da prespava kod nje, nije je videla uopšte te se zabrinula.

- Komšinica se zabrinula, jer se nije čula sa njom. Onda je zvala Stanojkinu sestru koja je takođe pokušala da je dobije međutim nije uspela. Tada je zvala policiju i tražila da sa patrolom dođe do njihove kuće u Kovinu - navele su komšije.

Inače, rođena Stanojkina sestra je u početku živela je u Kovinu zajedno sa njom i Mlljanom, međutim kroz neko vreme se odselila, jer kako su komšije ispričale nije više mogla da istrpi pritisak Miljana koji se promenio.

- Njegovoj tetki je najviše smetalo što je Miljan stalno vikao na Stanojku, bacao hranu, međutim ona nije htela da prijavi nasilje već je sve to trpela. Inače kada su jutros došli do kuće, policija je zatekla Miljana kako igra igrice i kada su ga pitali gde mu je majka on je odmah priznao da je ubio i gde se ona nalazi - pričaju komšije.

Kako smo nezvanično saznali. Odmah se videlo da je Stanojkina smrt nasilna, a Miljan je do detalja ispričao, takođe je policiji pokazao gde se nalazi Stanojkino telo.

- Rekao je da je najpre majku šamarao, pa potom udario šipkom u glavu... On je nakon toga priveden. Inače ovo je baš strašno što se desilo, a Miljan je inače bio izuzetan đak dok nije napustio fakultet, pametan... Zbog toga se pretpostavlja da je sve isplanirao - dodale su komšije.

Miljan D. je uhapšen jutros i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati. On se na policijskom saslušanju branio ćutanjem.

