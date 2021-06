DETALJI SA SUĐENJA ZA PALJENJE AMERIČKE AMBASADE, Komandant Marković: Gađali su nas kamenicama i motkama, bacali su baklje

"Kojom metodom slučajnog uzorka od svih komandanata žandarmerijskih odreda je tužilac mene izabrala da budem okrivljen, kad sam sa svojom jedinicom imao najveću intervenciju i najviše povređenih ljudi."

Ovo je danas u Višem sudu iznoseći odbranu u pitao komadant kraljevskog odreda Žandarmerije Bojan Marković. Njemu i još četvorici nekada visokih policijskih funkcinera Slobodanu Vukoliću, Stevanu Bijeliću, Mladenu Kuribaku i Zoranu Raškoviću sudi se zbog propusta prilikom obezbeđenja mitinga "Kosovo je Srbija" 21. februara 2008. godine, kada je zapaljena američka ambasada. Oni se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti.

Marković je ispričao da je njegov odred sa sto ljudi bio stacioniran u krugu MUP-a u Ulici Kneza Miloša 101 i da je tog dana oko 18.30 časova iz štaba dobio naredbu da jedinicu stavi u pripravnost, a 20 minuta kasnije da krene u intervenciju prema masi koja pravi nerede.

- Zauzeli smo celu širinu ulice i krenuli ka Nemanjinoj. Ispred sebe smo imali huligane i polako smo ih potiskivali. Mnogo ljudi, koji nisu bili agresivni, hteli su da prođu kroz kordon, kako se ne bi našli između nas i huligana u sred intervenicije i mi smo ih propuštali. Intervencija je nakad bila agresivnija, a nekad sporija zavisno od oklnosti na terenu. Gađali su nas kamenicama i motkama, bacali su baklje, gurli kontejnere na nas. Neki žandarmi su povređeni i morali smo da ih izvlačimo, skinemo im opremu i sačekamo sanitet. Nije moguće ostaviti povređene na ulici i ići dalje u intervenciju ne vodeći računa o svojim ljudima i civilima.

Marković je naveo da su imali najviše povređenih od svih odreda, čak 11 od kojih su neki bili sa teškim povredama. Polomljeno im je 16 štitova, 11 šlemova, zaštitne maske...

- To nije od stajanja u mestu. Jesam li tebao da krenem agresivnije, da pretrčim i zgazim sve pred sobom i civile i huligane, bez obzira koliko će biti mrtvih i povređenih? Zašto sam ja kriv kad sam radio po naređenju? Nisam se nigde sakrio, bio sam tu i reagovao. Bez naređenja štaba nisam mogao da intervenišem kod američke ambasade. Kad bi svaka jedinica intervenisala kako hoće, nastao bi haos i anarhija. Zato štab i postoji - rekao je Marković.

Komadant kraljevačkog odreda je ispričao da kad su došli 40 metara nadomak ambasada SAD napravili su kordon da propuste vozila Protiv terorističke jedinice, koji su intervenisali posle njih:

- Tada je, bez najave nama, ispaljeno mnogo suzavca, pa je napravljen zastoj dok smo stavili maske da bi mogli da idemo dalje. Pod naletom vozila PTJ masa huligana se sklonila u stranu u Ulicu vojvode Milenka. Tu smo imali ozbiljan napad, jer su bili iznad nas i morali smo da ih razjurimo, jer je u blizini u Resavskoj ulici i ambasada Velike Britanije. Terali smo ih dalje i preko Resavske oko 20 časova stigli do Nemanjine ulice.Marković je rekao da je po planu obezbeđenja mitinga on imao zadatak da u slučaju nereda zaštiti zgrade Vlade i Narodne Skupštine. Znao je kaže da ima neka jedinica kod ambasade SAD, ali nije znao ko su i koliko ih je, već je kasnije u istrazi čuo da je bilo 100 policajaca opremljenih za intervenisanje prilikom narušavanja javnog reda.

Čudna optužnica

Odbrana generala Mladena Kuribaka podnela je Vrhovnom kasacionm sudu zahtev za zaštitu zakonitosti, jer je optužnica nerazumljiva, pa je optuženima prekršeno pravo na pravično suđenje. Kako je objasnio advokat Petar Jojić 88 strana optužnice odnosi se na zloupotrebu položaja optuženih, a to je delo koje je zastarelo, dok se na izazivanje opšte opasnosti za šta im sad sude odnose samo dve stranice. On je tražio od Veća da optužnicu vrati tužilaštvi na preciziranje, jer optuženi ne znaju od čega da se brane.

- Zloupotreba položaja je otpala, ali je činjenični opis ostao isti, pa okrivljeni iznoseći odbranu moraju da se brane i od zloupotrebe položaja - navela je Kuribakov branilac Zora Dobričanin.

Reakcije u štabu

Na pitanja drugih branilaca juče je u sudu odgovarao Zoran Rašković, koji je tog dana bio zamenik rukovodioca Štaba Slobodana Vukelića. On je bio veza između Štaba i komandanata jedinica Žandarmerije na terenu, koje su se nalazile na četiri lokacije. On je ispričao da je masa sa mitinga krenula sa Trga i da se oko 18.10 časova kod "Londona" grupa od 10-15 ljudi u kapuljačama izdvojila i krenula niz Ulicu kneza Miloša:

- Rekao sam u štabu, hajde da ih sprečimo napašće neki od objekata na toj trasi. Bijelić me je podržao, dok je Kuribak rekao: "Ma neka pusti ih". Na toj trasi od "Londona" do američke ambasade je bilo 600 policjaca. Kad je malo kasnije neko telefonom javio da ima mrtvih, štab je u 18.32 časa naložio intervenciju.

Pošto mu je u tim trenucima u sudnici Kuribak postavljao pitanja, Rašković mu se obratio:

- Uhvatili ste me s leđa za ramena i vikali: "Raškoviću gde je žandarmerija!". Kasnije ste me uhvatili za revere, kad ste uporno pitali: "Zašto nema Žandarmerije?" Sve to je trajalo 5-10 minuta.

Kuribak je na ovu izjavu samo odmahnuo glavom.

