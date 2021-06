POTERA ZA VELJINIM ČOVEKOM IZ KOTEŽA: U stanu saradnika Belivuka magacin narkotika i oružja!

Policija je raspisala potragu za Viborom K. (42) iz Koteža i traga za njim od trenutka kada su pretresom stana koji koristi pronašli i zaplenili drogu, ali i gomilu oružja.

Pod prismotrom

Kako saznajemo, sumnja se da je on pripadnik kriminalnog klana i blizak saradnik Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su uhapšeni u februaru zbog sumnje da su izvršili brojna teška krivična dela.

- Vibor je već neko vreme bio pod budnim okom pripadnika SBPOK. U prostorijama koje je koristio prilikom pretresa pronađena je eksplozivna naprava s magnetnim i daljinskim upravljačem, koji se najčešće koristi za postavljanje eksploziva ispod automobila. Nađene su dve ručne bombe M-75, pištolj marke „glok 17“, revolver, šest okvira za automatsku pušku, od kojih su tri bila napunjena municijom 90, prazni okviri za pištolj, „hekler“ i automatski pištolj, kao i jedna fantomka i više komada pištoljske i puščane municije. S ovakvim naoružanjem mogla bi da se počine različita teška krivična dela - rekao je za Kurir izvor upoznat sa slučajem i dodao:

foto: MUP Srbije

- Tom prilikom policija je pronašla i više od 10,2 kilograma mešavine amfetamina i kofeina, više od tri i po kilograma hašiša, 50 tableta MDMA, manju količinu MDMA u prahu, veću količinu materije za koju se sumnja da je heroin i dve digitalne vagice za precizno merenje, kao i drugu opremu za pripremu i pakovanje narkotika. Vibor K. nije pronađen u stanu i za njim je raspisana potraga.

foto: MUP Srbije

Vaga za drogu

Prema njegovim rečima, ovo je ozbiljna zaplena, ali se još uvek ne zna da li se bavio prodajom oružja ili ga je i sam koristio za neka krivična dela.

- Sa svim onim što je nađeno mogao je da radi šta je hteo, da se bavi prodajom oružja koje je pronađeno, ali i da ga sam koristi. Veštačenjem pronađenog oružja biće poznato da li je već korišćeno za neka krivična dela. Takođe, pronađena droga i vagica mogu da znače da se on i sam bavio dilovanjem ili da je imao ekipu koja je to radila za njega. Veruje se da je on blizak s članovima grupe Veljka Belivuka. Do sada je nađena velika količina naoružanja i eksploziva u štekovima i vikendicama ovog klana. Ovakvo ozbiljno naoružanje može da ima samo neko ko je pripadnik dobro organizovane kriminalne grupe - objasnio je sagovornik Kurira.

Podsetimo, policija je u aprilu pronašla znatnu količinu oružja u vikendici u Ritopeku, kući koja je označena kao mesto likvidacija žrtava Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

VIKENDICA SMRTI Mitraljez u Ritopeku foto: MUP Srbije Raznovrsnost i količina naoružanja pronađenog u kući u Ritopeku koju su koristili pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića govore o tome da je ova grupa bila spremna za obračun s državom, a ovoliko oružja nije posedovao ni zemunski klan - od teških mitraljeza u kalibru 12,7, pa do pištolja, revolvera, prigušivača, 10 kilograma eksploziva - rekao je u aprilu ministar policije Aleksandar Vulin i dodao da je meta mogao biti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

