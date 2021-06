MOTOCIKLISTI OTKRILI DETALJE SPASAVANJA IVANA IZ BEOGRADA: Sišli smo u jarak, pomirili se sa najgorim, a onda se ZAČUO GLAS

Motociklisti Nikolaj Zaporožac, Goran Milisavljević, Marko Ivanović, Aleksandar Milić, Miroslav Orlović, Nemanja Milisavljević i još jedan njihov kolega, svi iz Kosovske Mitrovice, spasili su Ivana Miloševića iz Beograda, koji je nakon sletanja motorom sa litice kod Kosovske Mitrovice skoro dva dana sa teškim povredama proveo u jarku bez hrane i vode!

foto: privatna

Da ga motociklisti 30. maja nisu našli Milošević bi sigurno podlegao povredama koje je zadobio prilikom saobraćajne nesreće koju je doživeo u mestu Dudin krš nadomak Severne Mitrovice.

Milošević se sada oporavlja u KBC u Severnoj Mitrovici, a o drami koju je preživeo, tihim glasom i uz bolne grimase, pričao je za Kosovo onlajn kad je i potvrdio da sada ne bi bio među živima da nije bilo hrabrih bajkera.

Nikolaj Zaporožac (24) kaže za Kurir da nema lepšeg osećaja od tog kada nekom spasiš život.

- Prvi put sam imao priliku da spasim nekoga i to se ne može porediti ni sa čim lepim što sam do sada doživeo - kaže mladi motociklista i dodaje da je to osetio i onog trenutka kada su Miloševićevim roditeljima saopštili da su ga našli živog.

foto: privatna

Objašnjava da su se organizovali u dve grupe automobilima da obiđu deonicu za koju su pretpostavljali da je rizična.

- Miloševićeve roditelje smo sreli na pumpi koja je na oko dva-tri kilometara od mesta gde smo ga našli. Kad smo im rekli dobru vest, imao sam osećaj kao da smo im poklonili ceo svet - kaže Zaporožac.

foto: Facebook

Prema njegovim rečima, drugari koji su bili u drugom vozilu prvi su primetili motor.

- Sišli su dole i nisu odmah primetili Ivana, bio je na nekih pet metara od motora. Bili su u šoku i pomirili se sa najgorim, a onda su začuli glas: "Živ sam". Dve reči koje pune srce i dušu nekom posebnom energijom i srećom. Ivan jeste bio u izuzetno lošem stanju, teško povređen, iznemogao, gladan, žedan, ali živ - priseća se naš sagovornik.

Drugari su izašli na ulicu i mahali da zaustave nekoga da im pomogne.

- U tom trenutku naišla su i dva vozila Euleksa. Bez reči su sišli sa nama u jarak. U svom vozilu su našli neke folije. Obmotali smo Ivana da ga malo zagrejemo, u blizini je reka Ibar, hladno je bilo, ne znam iskreno kako je uspeo da izdrži toliko dugo u takvim uslovima - kaže Zaporožac.

Nikad sami na put Nikolaj Zaporožac već duže vreme vozi motor i kako ističe na duže i dalje destinacije nikada ne treba ići sam. - Ivana je to moglo da košta života. On je zadobio teške povrede koje nisu bile opasne za život, ali mu je trebala lekarska pomoć. Da je nije dobio u poslednjem trenutku uslovi u kojima je bio mogli su da ga koštaju života. Što se tiče nezgode, ne znam kako se desila, pitali smo ga i tražili da nađemo neku njegovu kameru, ali je nije imao. Mislim da je umor bio presudan, a i nepoznavanje deonice. Malo je lošija krivina i ako nisi dovoljno pažljiv desi se izletanje - kaže Zaporožac.

Dodaje da je i Hitna pomoć ubrzo stigla i da su na nosilima prevezli povređenog u bolnicu.

- Imao je teške povrede, više preloma, rebara, ključna kost, kuk... Ne verujem da bi izdržao taj dan da ga nismo našli. Iskreno, ne znam da li bih i ja mogao da izdržimo to što je on uspeo - kaže bajker.

Zaporožac kaže da se raduje susretu sa Ivanom kad se bude oporavio.

- U kontaktu smo sa njegovim bratom. Nismo ga videli jer je na intezivnoj nezi. Kada ga budu prebacili na odeljenje organizovaćemo se da ga posetimo - kaže mladić.

