MILAN IZ VRBASA SPASIO DVOJE DECE U AMERICI: Video sam kako ih okean nosi i pomislio: Hajde živi posle ako ti se UDAVE PRED OČIMA!

Milan Radojević (39) iz Vrbasa, postao je heroj Amerike kada je spasao dvoje bespomoćne dece! sigurne smrti iz uzburkanog okeana.

Prava drama odigrala se u ponedeljak na plaži u mestu Vestport u Vašingtonu, a Srbin je bez razmišljanja rizikovao svoj život, kako bi spasao dečaka (10) i devojčicu (12), koje pre toga nije poznavao.

U ispovesti za Kurir, hrabri Radojević, koji je u SAD otišao pre godinu i po dana trbuhom za kruhom, kaže da vozi kamion ali da je u ponedeljak svratio na plažu u Vestportu sasvim slučajno.

Čuo viku i plač

- Bio sam u prolazu i hteo sam da se odmorim na obali. Bio sam na oko 200 metara od vode, a tu su bile dve porodice sa devetoro dece - počinje priču heroj iz Vrbasa:

- Čuo sam ciku, viku i plač i video dvoje dece u okeanu. Shvatio sam da se dave, ali mi nije bilo jasno što niko ne ulazi u vodu. Doduše, talasi su bili veliki, roditelji su pokušavali da uđu, ali talasi im nisu dozvoljavali.

Kako kaže, uleteo je u okean jer je sportista i dobar plivač.

- Međutim, naišao je talas koji je bio toliko jak da me je oborio. Gledao sam decu, bili su tridesetak metara dalje. Uplašio sam se da neću moći da stignem na vreme. Tada mi je prošla misao: "Hajde ti majčin sine živi posle ako dopustiš da ti se deca udave pred očima". Nisam mogao da se pomirim s tim. Zaranjao sam i izranjao, da vidim gde su. Samo sam želeo da dođem do mališana - prepričava dramu Radojević.

Kako kaže, uspeo je da dođe do njih, a to je bio samo jedan korak ka spasenju, jer je trebalo da ih izvuče na obalu.

- Iskreno, iznenadio sam se koliko su ta deca bila razumna. Bili su, koliko je to situacija dozvoljavala, smireni, i što je najbitnije slušali su me. Rekao sam da mi se uhvate za leđa i da ćemo polako zajedno do obale. Bez pogovora su me uhvatili, mlatarali nogama da mi pomognu. U nekim trenucima sam, za razliku od njih, mogao da dohvatim dno, dok u naletima talasa to nije bilo moguće - objašnjava naš sagovornik.

Zagrljaj i zahvalnost

Kada je sa decom došao do obale, kaže, bio je već iznemogao od borbe sa talasima.

- Dočekala me je njihova majka. Jedva sam stajao, ona me je tako jako zagrlila i držala skoro pet minuta da ne padnem. Bio je to dirljiv trenutak... Potom kada smo seli, prišla mi je devojčica koju sam izvukao iz vode i rekla : "Gospodine, hvala vam što ste spasli mog brata i mene". Zamolio sam je da mi obeća da sledeći put da budu pažljiviji - priča Radojević i dodaje da i on ima troje dece i da su vršnjaci sa ovim mališanima.

Prema njegovim rečima, a kako su njemu objasnili deca su bila u vodi, ali su ih talasi uvulki dublje.

- Talasi im nisu dali da se vrate na obalu već su ih vukli od nje. Čini mi se da je devojčica možda mogla sama da dopliva, ali da nije želela da ostavi brata.

Radojičić dodaje i da su na plažu došli Hitna pomoć i policija. - Policajci su mi čestitali i nazvali me herojem. Drago mi je da sam mogao da im kažem da sam iz Srbije. Znate kako je kada si u tuđini i kakvo mišljenje vlada o našem narodu, tako da mi je više značilo to da znaju da je njihov spasilac Srbin iz grada Vrbas, a ne neki Milan Radojević - završava priču.

Surferski kraj Drugi put na toj plaži Milan objašnjava da je ovo bio drugi put da je u Vestportu ušao u okean. - Okean je leden i ima dosta talasa. Tu, uglavnom, dolaze surferi. Policajci kažu da ne prođe godina, a da se neko ne udavi ovde - kaže on.

Majka spasene dece Vratio nam je decu, on je naš junak

Majka dečaka i devojčice ne prestaje da zahvaljuje Milanu, a to je učinila i na Fejsbuku, nazivajući Milana junakom.

- Bili smo sa prijateljima na plaži. Dan je bio lep, ali i najstrašniji u mom životu. Gledala sam kako se moje dvoje dece bori za život, zarobljeni među talasima. Ništa im sem glava nisam videla. Očajnički smo pokušavali da dođemo do njih, ali su nas talasi izbacivali na obalu. Jedan pogled sa plaže bio je dovoljan čoveku da zaroni i dođe do naše dece i da nam ih vrati. Nikada se u životu nisam tako uplašila. Bilo je trenutaka kada sinu nisam videla ni glavu i pomislila sam da ga više nema. Gušila sam se, i plašila su se najcrnje noćne more obistinile.

Priznajem čvrsto sam ga zagrlila, suze radosnice tekle su niz grudi našeg junaka Milana Radojevića - napisala je majka i objasnila da su talasi najpre odvukli njenog sina u dubinu, a da je sestra htela da ga spase.

