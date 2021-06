ZLA SUDBINA, NEŠTO MU GOVORILO DA NE KREĆE: Neverica posle nesreće kod Tekeriša, meštani ispričali da se vozaču jutros nije išlo

LOZNICA - U stravičnoj saobraćajnoj nesreći jutros su poginule četiri osobe, dve su teško povređene, a jedna je zadobila lakše telesne povrede.

Nesreća se dogodila na putnom pravcu Zavlaka-Tekeriš oko 6.30 časova, a sudarili su se kombi lozničkih registarskih oznaka koji je prevozio sezonske radnike, berače jagoda, i kamion novosadskih tablica. Na licu mesta su poginule četiri osobe dok su povređeni prebačeni u lozničku Opštu bolnicu.

foto: T.Ilić

Nastradali kod sebe, prema prvim saznanjima, nisu imali lična dokumenta i nije bilo odmah moguće utvrditi njihov identitet, ali su prema nezvaničnim informacijama poginuli vozač kombija G. M. iz Joševe, kao i žene S. B., R.J i muškarac R.T svi iz Jadranske Lešnice.

foto: Ana Mitić, Kurir TV Printscreen, TV Pink Printscreen

Prema rečima portparola lozničke bolnice Dragane Mitrović u ovu ustanovu su primljene tri osobe, dve sa teškim telesnim povredama od kojih jedna sa povredama unutrašnjih organa, jedna ima povrede grudnog koša dok je treća smeštena na Odeljenje ortopedije.

Zbog udesa je došlo do obustavljanja saobraćaja na ovoj deonici i on je bio preusmeravan na alternativne putne pravce. O silini udarca svedoči potpuno uništen prednji deo kombija u kome su se nalazili sezonski radnici, a prema prvim saznanjima kombi je sa sporednog puta, obeleženog saobraćajnim znakom stop, želeo da se uključi na glavni put kada je došlo do sudara sa terenim kamionom koji je iz pravca Šapca stigao u Tekeriš.

foto: T.Ilić

- Velika tragedija. Znam neke od tih ljudi, nisu svi iz Joševe, ima ih i iz susedne Jadranske Lešnice. Išli su da beru jagode, da zarade neki dinar, mislim u šabačko selo Vojulac. Čujem da se vozaču kombija jutros nije išlo, ali, eto što ti je sudbina. Nije to mesto baš pregledno, verovatno je mislio da nema nikoga i krenuo da se uključi na glavni put kad eto belaja.

UŽIVO PRVI SNIMCI S MESTA STRAVIČNE NESREĆE KOD TEKERIŠA: Vozač kombija i troje berača jagoda poginuli u sudaru sa šleperom

01:46 Vapaji sestre sezonskog radnika paraju nebo

Tuga, tako da izgube glavu, ko zna šta će biti i sa povređenima. Poginule su dve žene, mislim da su u kombiju bili i supružnici, on je poginuo, a ona je povređena, nisam siguran – priča jedan potreseni meštanin Joševe koji je bio na licu mesta i kaže da je slika stravična, kombi tako uništen da su morali jutros da dolaze i intervenišu i loznički vatrogasci.

1 / 10 Foto: Ana Mitić

Vest o tragičnoj nesreći odjeknula je i u Jadranskoj Lešnici. Meštani su šokirani da su u trenu ugašena četiri života i da su troje poginulih iz njihovog sela.

- Eto šta ti je život. Ideš, radiš, poraniš da bereš jagode i zaradiš neku paru, ali ne da ti se, u ranu zoru naiđe kamion, sekund nepažnje, brzine, ko zna čega, i ode glava – komentarišu u Jadranskoj Lešnici. Inače, pre 11 časova je završen uviđaj koji uz veštačenja treba da razjasni sve detalje ove stravične saobraćajne nesreće.

Kurir.rs/T.Ilić