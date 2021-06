OTAC VIOLINISTE JOCE OTKRIO KAKO JE DOŠLO DO STRAŠNE NESREĆE: Mislio sam da vozilo ide, a stajalo je i ja sam udario u njega

Zoran Vasić otac malog violiniste Joce (15) do detalja je za Kurir objasnio kako je došlo do nezgode u Zvečkoj u kojoj je povređen i on ali i njegov stariji sin.

Srećom on i stariji sin su imali lakše povrede i nakon ukazane pomoći otpušteni su na kućno lečenje, dok je najteže povređen Joca još uvek u bolnici. Kako saznajemo njegovo stanje je stabilno.

foto: Zorana Jevtić

- Vraćali smo se iz Obrenovca kući. Video sam automobil ali nisam znao da on stoji u mestu. Približavao sam mu se i mislio da je usporio da skrene desno. Međutim, to nije bio slučaj - objašnjava Zoran Vasić i dodaje:

- Kada sam shvatio da stoji na putu pokušao sam da ga zaobiđem, ali je naišao automobil iz suprotnog smera i nisam mogao na vreme da ga obiđem. Zakačio sam zadnji levi deo tog automobila i to me je odbacilo u levu stranu - objašnjava nesrećni čovek koji ne prestaje da brine o zdravstvenom stanju mlađeg sina koji je sa tako malo godina zvezda i virtuoz na viloni.

foto: Printscreen/Youtube

Prema njegovim rečima Joca je nakon udarca u saobraćajni znak na levoj strani i udarca u bedem kanala izleteo kroz šoferšajbnu.

- Čuo sam starijeg sina kako doziva Jocu, traži ga po automobilu i kuka kako ga nigde nema. Pogledali smo u kanal iz automobila tražili dozivali ga ali ga ni tamo nije bilo. Tek u nekom trenutku kada sam pogledao ispred vozila na oko 20 metara ležao je nepomično - priseća se Vasić.

On dodaje da ga je dozivao i tada.

- Zvao sam ga da ga probudim iz sna, da mu otvorim oči. Da čujem njegov glas ali ništa... Čuo sam kako se guši samo hrkljanje. Jezivi zvuci... Mislio sam da mi umire na rukama - ispričao je Zoran očiju punih suza i naveo da je ubrzo stigla hitna pomoć i da su ga odvezli. Sada je sve u rukama lekara, a kako smo od njih saznali mali Joca je u stabilnom stanju.

(Kurir.rs/ J.Rafailović/foto Zorana Jevtić)