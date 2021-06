OD UDARA GROMA GODIŠNJE STRADA DO 20 LJUDI: Crna statistika dugo ostaje urezana u sećanje! Dečak iz Žitnića samo jedna od žrtava

Slučaj petnaestogodišnjem M.B. iz Sjenice koji je juče poginuo od udara groma dok je čuvao stado ovaca na Pešteru, na žalost, nije usamljen.

Roditelji ga pronašli nepomičnog

M.B. (15) iz sela Žitnice na Pešterskoj visoravni, opština Sjenica, stradao je danas oko 14 sati od udara groma dok je čuvao ovce. Posle serije gromova koji su odjeknuli Pešterom, roditelji su odmah seli u automobil i upitili se ka polju. Dečaka su našli nepomičnog kraj stada i u nadi da ga lekari mogu spasiti ubacili ga u automobi.Odmah su krenuli u sjenički Dom zdravlja, ali dečaku nije bilo spasa i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Pre manje od godinu dana, u avgustu 2020. javnost u Srbiji je pogodila vest o smrti trenera mlađih kategorija Fudbalskog kluba "Jagodina" Stefana Pavlovića.

foto: Printscreen

Stefana je na terenu za vreme treninga udario grom.

Hitno je smešten u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spase život. Njega su u bolnici u Jagodini zbrinuli i držali u veštačkoj komi i na respiratoru, a nadu je ulivala činjenica da su mu srčana radnja i disanje bili dobri.

Stefan je nedelju dana kasnije preminuo.

Pavle iz Pančeva izdahnuo pred majkom

Pavle Iljazović (7) tragično je nastradao od udara groma za vreme snažnog olujnog nevremena koje je u julu 2019. pogodilo naselje Skrobara kod Pančeva.

On je izdahnuo pred očima svoje majke, koja je samo sekund pre toga u kuću uvela troje - dve sestre i brata.

foto: Marina Lopičić

- Pavle je sve vreme bio pored nje, ona je očekivala da će on za njom ući unutra, ali on to nije učinio. Pošto je uvela mališane, pošla je po Pavla. Stala je na kućni prag i taman da zakorači napolje, udario je grom! Desilo se ono najgore - prepriča je tada rođak detalje tragedije.

Ubio ih grom na ulici

Srbiju je godinu pre toga duboko potresla vest o smrti Anđele Bačević (15) i Ivane Ivanović (15) koje su došle u Srbiju iz Švajcarske na raspust, a stradale od udara groma u Aleksandrovcu.

Kobnog dana, nešto posle 12 sati, Ivanu je deda Zoran iz sela Rudenice dovezao do Anđele u čijoj kući su se zabavljale, pričale, slikale pored obližnjeg pčelinjaka kuma porodice Bačević, Gorana.

Bilo je vrelo to nesrećno popodne, bez kapi kiše iznad Kruševačke ulice, kada je na trotoaru, u 17,50 devojčice pogodio grom.

Anđela Bačević preminula je na licu mesta, a oko tri sata kasnije, nakon neumornih pokušaja da je reanimiraju, na Odeljenju intenzivne nege kruševačke bolnice izdahnula je i Ivana Ivanović.

