VELJIN SARADNIK UHAPŠEN U AUSTRIJI NADIMKOM PODSETIO NA GLEDANU SERIJU: Dekster kao policajac forenzičar i serijski ubica

Dario Đorđević koji je juče uhapšen u Austriji i koji je navodno visokopozicionirani član " kavačkog klana" i blizak prijatelj Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, poznatiji je po nadimku Dekster.

Svojim nadimkom mnoge je podsetio na popularnu seriju u kojoj je policajac forenzičar istovremeno i serijski ubica. Zanimljivo je da se Đorđević dovodi u vezu sa organizacijom najmanje tri likvidacije u Beogradu.

Inače, Dekster je američka televizijska kriminalistička drama koja je poslednji put emitovana pre devet godina. Glavni lik je Dekster Morgan u kojoj je on policajac forenzičar ali istovremeno i serijski ubica. Naime, Dekster je kao dečak od tri godine gledao pokolj u svojoj kući. To je, kod njega, izazvalo traumu, te je postao sadista, žedan krvi. Čovek koji ga je usvojio prepoznao je njegovu sklonost, naučio ga je da to prikrije i ponaša se normalno ali i da bes i žeđ za ubistvima usmeri na one koji to zaslužuju: manijake, ubice i sadiste koji su izbegli kaznu zbog nesavršenosti zakona. Rad u policiji pomogao mu je da otkrije ubice.

Nije poznato iz kog razloga Đorđević ima ovaj nadimak, ali je mnoge podsetio na izuzetno gledanu seriju.

Inače, Đorđević je uhapšen u policijskoj akciji koja je pokrenuta na teritoriji Austrije i u trenutku hapšenja imao je lažna dokumenta. Đorđevićev nestanak prijavljen je policiji pre izvesnog vremena, te se našao se na tom spisku sa petnaestak imena mladića o čijoj se sudbini ništa ne zna. Sumnja se da je njegov nestanak lažno prijavljen kako bi mogao nesmetano da se kreće i čini krivična dela. Njegovo lociranje i hapšenje sprovedeno je u koordinisanoj akciji na osnovu operativnih informacija pripadnika MUP Srbije i Bezbednosno informativne agencije (BIA).

Kako se sumnja, Đorđević je organizator kriminalne grupe, čiji su neki od članova "pali" pre mesec dana u glavnom gradu Austrije, Beču.

Prema nekim, nezvaničnim operativnim saznanjima, Đorđević je za račun kavačke ekipe i svojih saradnika Belivuka i Miljkovića, organizovao ubistva Aleksandra Šarca, Lazara Vukićevića i Dragana Ristića.

Navodno, i sam je bio spreman da ubija. O Đorđeviću, zvanom Dekster, nešto više se čulo 2008. godine kada su u Kaluđerici, u sukobu dve grupe ljudi, koje su mediji tada označili kao kriminalne bande, smrtno stradali Vladimir Dosković i Dalibor Milenković, dok su dve osobe teško povređene. Govorilo se i da je reč o navijačkom sukobu. Među uhapšenima, osumnjičenim za teško ubistvo našao se i Đorđević.

(Kurir.rs)