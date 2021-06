MEŠTANI O STRAVIČNOM UBISTVU KOD KRUŠEVCA: Otkrili detalje života Srđana i Mire, veruju da je OVO RAZLOG brutalnog zločina

Srđan Milosavljević (51) iz sela Makrešani kod Kruševca uhapšen je pod sumnjom da je brutalno ubio svoju suprugu Mirjanu Milosavljević (45).

Kako se veruje, nesrećnu ženu je najpre gađao pikslom, a onda je ubio udarcima čekićem! Prema navodima policije, zločin se odigrao u ponedeljak naveče. Milosavljević je posle ubistva pobegao, ali ga je policija pronašla posle nekoliko sati i uhapsila, nakon čega mu je određen pritvor do 48 časova.

Meštani Markrešana ne žele da komentarišu zločin. Većina odmahuje rukom ili glavom i uglavnom u prolazu dobacuje da je to bilo očekivano.

foto: D.D.I.

Jedan od retkih koji je pristao da razgovara objašnjava da je Srđan u selu poznat kao alkoholičar.

- Po povratku iz rata često se opijao i nasrtao na suprugu praveći joj ljubomorne scene. Mirjana je odnedavno počela da radi u susednom selu Dedine. To je samo pojačalo Srđanovu ljubomornu maštu, pa je do kulminacije došlo u ponedeljak naveče kada se ona vratila s posla iz druge smene - kaže on.

Majka osumnjičenog ispričala je da je zločin otkrila Srđanova i Mirjanina 19-godišnja ćerka.

- Verujem da je Srđan pio pivo i rakiju. Kad ga je unukica potražila oko 22 časa da ide da sačeka Mirjanu s posla, ležao je pijan. Kad se Mirjana vratila s posla čula sam svađu i poslala unukicu da vidi šta se dešava - priča baka Zlata.

Ćerka je zbog šoka i dalje pod sedativima, ali se seća užasnog prizora.

Kruševačka policija je na mestu zločina pronašla čekić kojim je Srđan smrskao lobanju nesrećnoj ženi. Na uviđaju je priznao zločin navodeći da je došlo do prepirke iz porodičnih razloga, pa je potegao čekić.

(Kurir.rs/Alo)