BILA JE PONOS I CVET FAMILIJE: Podignuta optužnica protiv mladića (21) koji je usmrtio Jovanu iz Žitorađa

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Mladena G. (21) iz ovog grada jer je u saobraćajnoj nesreći usmrtio Jovanu Petković (25) iz sela Žitorađa kod Vladičinig Hana.

To nam je potvrdio advokat žrtvine porodice Živadin Bogdanović koji je rekao da bi uskoro trebalo očekivati i početak suđenja, a sedam meseci nakon tragedije.

- Dokazi su prikupljeni tako da sam pre par dana dobio obaveštenje da je optužnica protiv Mladena G. podignuta i da je predmet prosleđen Višem sudu u Nišu - rekao je Bogdanović za "Kurir".

U Višem sudu u Nišu su nam kazali da žalbe na prikupljene dokaze tužilaštva nije bilo, da je optužnica potvrđena tako da se čeka izbor sudije koji će u narednom periodu zakazati suđenje.

Tragedija se dogodila pola sata posle ponoći na Bulevaru Nemanjića kod pijace "Boško Buha".

Arhitektica Jovana je 21. novembra prošle godine odvezla drugaricu kući svojim "BMW" i vraćala u svoj stan kod Medicinskog fakulteta. Stala je na crveno svetlo na raskrsnici iz Ulice Pariske Komune. Kada joj se upalilo zeleno svetlo, krenula je pravo, a onda je sa bočne strane naleteo Mladen G. u svom "Golfu 5" i udario je bočni deo njenog automobila odnosno baš u predelu vozačevog sedišta. Ona je pretrpela brojne povrede, a iz olupine auta su je izvadili vatrogasci da bi je Hitna pomoć odvezla u Klinički centar.

Prema ranijim podacima koje su mediji preneli, Mladen G. je navodno prošao na crveno svetlo raskrsnicu, a prema udarcu u Jovanin auto vidi se da je silina udarca bila velika, a prema tome i brzina "Golfa".

Njen otac Slaviša sa suprugom živi trenutno u Austriji i kaže da bol za ovim "cvetom porodice" i dalje postoji.

- Pitate me šta me podseća na ćerku, pa, sve. Ranije iz Austrije kada treba da dođem u Srbiju, nestrpljivo žurim. Jovana je ovde trebala da počne da radi, i jedva sam čekao da dođe. Sada me ogromna tuga uhvati kad uđem u kuću, isto je i sa stanom u Nišu. Sve me podseća na nju - kaže otac arhitektice pred kojom je bio život pun elana i putovanja.

Lekari su se danima borili za njen život, bila je priključena na aparate. Nažalost, 29. novembra ona je preminula od posledica povreda od sudara. Vozač Golfa je zadobio povredu ruke.

Bila je ponos familije

Sestra poginule devojke kaže za Kurir da najbliži još ne mogu da shvate da Jovane više nema.

- Bila je ponos i cvet naše familije. Toliko nežna i dobra osoba. Završila je master arhitekture 29. septembra i pripremala se za posao u struci, jer je sve ispite davala u roku. Bila je marljiva, vredna, ali je obožavala i da putuje i da crta. Strašno je sve to što nam se dogodilo - kaže sestra.

