NASTAVAK SUĐENJA ZA UBISTVO NA MALTI: Prijatelj žrtve prepoznao Srbina kao egzekutora! Čuli su se telefonom, ubijeni ga zvao RUS!

Svedok Terens Zamit, kolega ubijenog državljanina Egipta Valida Muhameda, prepoznao je Aleksandra Stojanovića kao čoveka kog mu je Muhamed predstavio kao Rusa investitora i sa kojim je žrtva otišla da se nađe u noći ubistva, prenosi Tajms ov Malta.

Kako navode, kolega ubijenog svedočio je na suđenju optuženom Stojanoviću, inače državljaninu Srbije, koji se tereti da je 2018. hicima iz vatrenog oružja ubio Egipćanina u mestu Gozo. On je detaljno govorio o tome kako je upoznao pokojnog, ali i o svojim saznanjima o Stojanoviću.

Normalno ponašanje

- Poznavao sam Muhameda 18 meseci, a osam smo radili zajedno. Nisam imao utisak da je u problemu. Dan pre zločina proveo sam s njim, a kada smo se vraćali s ručka, rekao mi je da će me upoznati sa čovekom koji mu je dugovao novac za posao. Tada mi je u prolazu pokazao muškarca u sivom BMW i rekao da je to Rus o kome mi je pričao - rekao je Zamit pred sudom i potvrdio da prepoznaje Rusa u sudnici, odnosno da je to optuženi Aleksandar Stojanović.

- Muhamed je često telefonom zvao nekoga i pričao na engleskom. Uvek bi mi govorio da razgovara s tim Rusom. Govorio je i da je Rus investitor, da se bravi građevinom i da će preko njega imati mnogo posla.

Žrtva robijala U džepu mu nađen kokain Inspektori koji su svedočili u sudu ispričali su da je ubijeni Muhamed bio poznat policiji zbog narkotika i nasilja u porodici, te da je robijao pet meseci. - U njegovom džepu, kada je pronađeno telo, bila je kesica kokaina - rekao je jedan od policajaca.

Kako je ispričao, dan pre ubistva proveo je s Muhamedom i njegovom decom.

Otišao posle poziva

- Proveli smo prijatno veče, pričali o poslu, šalili se i pili pivo. Oko 23 sata primio je poziv i rekao osobi s druge strane: "Vidimo se uskoro." Pojasnio mi je da je zvao Rus i izašao je iz stana. Došao je 15 minuta kasnije sa pivom, ostavio ga i ponovo izašao. Nije bio uznemiren, ponašao se normalno. Nazvao sam ga posle pola sata da mu kažem da se ne zadržava dugo jer moramo da radimo sledećeg jutra, ali ga više nikada nisam video - posvedočio je Zamit.

Podsetimo, Aleksandar Stojanović je navodno za ubistvo Egipćanina trebao da dobije novac, i to 5.000 evra, zbog čega su mediji s Malte spekulisali da je on plaćeni ubica.

Kurir.rs/J. Ivić/ Foto printscreen YTŽ