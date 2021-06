MINISTAR POLICIJE ALEKSANDAR VULIN: Hapšenje Stolića je najteži trenutak, prodavao nas je za novac

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin gostovao je na TV Pink i govorio o borbi protiv organizovanog kriminala

"Sve što se tiče hapšenja Stolića, to je predmet dalje istrage. Mi sada proveravamo kakve su se poruke razmenjivale. Bilo je i težih i opasnijih trenutaka u borbi s ovom bandom koju su predvodili Belivuk i Miljković, ali moralno, ovo je najteži trenutak. Ja sam s tim ljudima radio, delio hleb, ali on je s tim ljudima živeo i proveo ceo radni vek. Oslanjali su se jedni na druge. I onda vidite da je taj čovek za novac prodavao vaše aktivnosti. Ne mogu da garantujem da je on jedina krtica", rekao je Vulin.

Podsećamo, uhapšeni Božidar Stolić, učestvovao je u prikupljanju dokaza o ubistvima u kući strave, a sumnja se da je prenosio informacije vođi kavačkog klana Radoju Zviceru i njegovim saradnicima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću

Stolić, inspektor za krvne i seksualne delikte u SBPOK, učestvovao je u prikupljanju dokaza o zverskim ubistvima u kući u Ritopeku i na tom slučaju je radio sve do hapšenja u četvrtak uveče.

