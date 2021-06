BIO SAM MRTAV PIJAN, NISAM JA VOZIO, POVRAĆAO SAM NA VOZAČA Optužen da je usmrtio mladića na putu, na sudu izneo šokantnu odbranu

Miodrag P.(38) iz sela Šainovac koji se optužnicom tereti da je sa 2,27 promila alkohola u krvi 28. decembra prošle godine udario putničkim vozilom "Golf 2" momka Željka Ristića(19) nakon čega je nedužni mladić preminuo na licu mesta, izneo je danas u Višem sudu u Nišu više nego neverovatnu odbranu. U optužnici se navodi i da je pobegao s lica mesta ne pružajući pomoć nesrećnom mladiću.

Ovaj, inače, vozač Hitne pomoći u Doljevcu je tvrdio da je te večeri bio "mrtav pijan" i da on uopšte nije vozio automobil, kao i da mu je sve "podmetnuto". On kaže da su ga tako pijanog izneli iz automobila i da se seća da je bio na suvozačevom mestu kao da se ispovraćao na vozača!?

On je optužen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Uz to se na sudu brani i za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

foto: Marko Smiljković

Na sudu je rečeno da je Miodrag vozio na putu 70 kilometara na sat, iako je dozvljena manja brzina. Mladić je išao levom stranom puta i bio je na 100 metara od kuće, a tada je na njega naletelo vozilo koje ga je odbacilo i pritom povredilo kičmenu moždinu, glavu, vrat, a bilo je i drugih povreda. On se samo vraćao kući s posla iz jedne obližnje fabrike.

- Razumeo sam optužnicu, ali sve mi je podmetnuto. Imao sam utisak da ja vozim pa sam hteo odjednom da uzmem levu ručku vrata i otvorim ih, ali sam onda shvatio da se nalazim na suvozačevom mestu i da vozi M.D. Tražim da se od Policijske stanice u Doljevcu sazna istina jer ako sam ja ubio to dete, sam ću sebi da presudim - rekao je Miodrag P.

On je ispričao ko je te noći prao automobil od onoga što je povratio i još jednom tvrdio da je nevin. On je u tužilaštvu ranije rekao da se ničega ne seća dok je sada izneo mnoge pojedinosti koje se prisetio. On je inače otriven jer je bio na toksikologiji kako bi se oporavio od pijanstva.

Na sudu su se pojavili otac i majka mladića, Vesna i Dejan Ristić koji je u to vreme bio u Austriji. Oboje su zamolili sud da otkrije pravog ubicu njihovog sina.

(Kurir.rs/ M.S.)