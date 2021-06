OVO JE JELENA, ŽENA MILOVANA ROGANOVIĆA: Uživo na TV otkrila sve o braku sa srpskim biznismenom čije je ubistvo navodno naručila

Jelena R, osumnjičena od strane ukrajinskih organa da je sa rođenim bratom naručila ubistvo supruga Milovana Roganovića, kaže da je šokirana tvrdnjama ukrajinske policije.

- Potpuno smo iznenađeni i šokirani, nalazimo u brakorazvodnoj parnici već dve godine. S njim ne živim godinu dana, trenutno je pod merama zbog nasilja u porodici i treba da viđa maloletno dete u kontrolisanim uslovima. Poslednji put je došao sa velikim brojem obezbeđenja da vidi dete u Inđiji, bilo je iznenađujuće - priča Jelena.

Ona ističe da se krivična prijava protiv njega za nasilje u porodici nalazi u Trećem osnovnom tužilaštvu.

- Bio je nasilan prema maloletnom detetom prošle godine na leto dok smo bili na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, ja sam to prijavila. On je brzo napustio godišnji odmor i dao mi saglasnost da idem sa detetom na odmoru u CG, a potom podneo lažnu prijavu da je dete oteto - ispričala je Jelena u jutarnjem programu.

Ona kaže da je porodica potom doživela čitavu dramu u septembru dok su boravili u Budvi.

- On je sada osumnjičen za to i ja sam se priključila tom gonjenju po službenoj dužnosti. Svako ko me poznaje, obrazovana sam i ozbiljna, nikad nisam bila s njim iz drugih pobuda, osim da mi se dopao. Imao je finansijske probleme, posao u Rusiji mu je propao - otkriva Jelena.

- Dobio je Ukrajinu, gde ja nikada nisam bila. Apsolutno nisam organizovala nikakve ubice. Ja sam ostvarena i nisam mu tražila nikakav novac. Poslednji put sam ga videla u Centru za socijalni rad. Strašno je da se nekome dešava ovako nešto - naglašava žena i dodaje:

- Želim samo da se razvedem i starateljstvo nad maloletnom devojčicom, ne želim ništa drugo - rekla je Jelena, dodavši da treba da se pojavi u Kijevu 28. juna da da izjavu o poslovima svog još zakonitog supruga, koji se tereti za pranje novca i pominje se finansiranje terorizma. Ona, kako kaže, sumnja u istinitost ovog poziva.

Jelena kaže da su tvrdnje o tome da je ona naručila ubistvo gnusne laži i da stiče utisak da je sve spinovana priča jer se bore za starateljstvo. Samostalno je otišla u policiju i tužilaštvo i odnela im podneske, rekla je.

- Spremna sam na sve što može da pomogne ovom slučaju. Trenutno sam vezana za brakorazvodnu parnicu koja traje dve godine. Sud treba 22. juna da odredi starateljstvo. Imam sedam lažnih krivičnih prijava koje je on podneo protiv mene - objašnjava Jelena R.

Ističe da mu ne brani da viđa dete, ali da se on ne pojavljuje niti je ćerkici čestitao rođendan.

- Čekao je da mu sud izrekne meru, to je najgora mera koju roditelj može da dobije. Njemu je izrečena mera na osnovu procene rizika, da li je bezbedno da nam prilazi, poslednja mera je isrečena u maju i on je pod merom zabrane prilaska nama. Želim decidno da demantujem, nije on mene tužio već ja njega, ja sam želela da se razvedem. Za godinu dana je platio samo jednom 40.000 dinara po nalogu suda.

Kaže da joj je njegov otac garantovao da Milovan neće više biti nasilan, a dok je boravila sa detetom u Crnoj Gori u kuću im je uleteo Interpol.

- Smišljeno me je poslao na put da bi mi napravio takav skandal.

Objasnila je da su joj smetala njegova česta putovanja, njegov nov način života, zahtevao je da leti sa njim, nije se javljao i da ni na jedan način nije bila nasilna prema Roganoviću.

