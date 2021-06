BAHATI VOZAČ SKUTERA UDARIO DEVOJKU (18) U NIŠU I POBEGAO SA LICA MESTA: Njena majka očajna jer nije prišao da pomogne!

Osamnaestogodišnja devojka iz Niša udarila je glavom o beton kada je juče, 15. juna oko 14,35 na trotoaru udario motocikl skuter nakon čega je vozač pobegao s lica mesta.

Devojka se pritom ugruvala i prošla s modricama, a srećom nije bilo preloma ili nekih težih posledica nakon iznenadnog pada.

Njena majka Marija S. objašnjava "Kuriru" da se ova neobična saobraćajna nesreća dogodila na Bulevaru Nemanjića. Ona je preko društvenih mreža apelovala na građane da jave, ukoliko su videli ovaj incident ili zapamtili neki deo registarske tablice.

- Mene je kao majku izuzetno pogodilo to što ćerki niko nije prišao da pomogne, da pozove policiju, Hitnu pomoć, da vidi da li je povređena... To može da se dogodi svakome. Kako je moglo da prođe, dobro je prošlo, ali ta bezosećajnost me duboko povredila. Ćerka je išla trotoarom prema Vatrogasnom domu. Motociklista je iz tog kružnog toka izašao i ne velikom brzinom ušao na trotoar i udario ćeru nakon čega se ona srušila, a on pobegao. Ona je videla samo da momak koji je udario nema kacigu - objašnjava ova majka.

Incident se dogodio naspram zgrade Vojvotkinje i solitera koji se "lepi" na ovaj građevinski objekat.

Slučaj je prijavljen, kako kaže, policiji, ali bez jasnih tragova teško će se naći vozač koji je bez trunke obzirnosti odbio da pomogne devojci koju je udario. Ovaj incident između vozila i pešaka je treći od početka godine u Nišu. Na Veliki Petak je vozač Škode pokosio troje tinejdžera kod Starog monopola u Nišu, a 4. januara je poginuo dvanaestogodišnji dečak i niški sindikalista, otac troje dece kada je na trotoaru na njih naleteo vozač "Audi kvatra".

(Kurir.rs/M. S.)