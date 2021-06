UHAPŠEN MANIJAK IZ AUTOBUSA 27: Napadao maloletnice! Jednu od njih uhvatio za butinu, evo ko je sprečio dalji napad

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su J. P. (67) iz Vučitrna zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje.

On se tereti da je 15. juna ove godine oko 21 čas u autobusu gradskog prevoza u Mirijevu uznemiravao dve maloletnice, a potom, kako se sumnja, jednu od njih uhvatio za nogu.

foto: Printscreen/Instagram moj_beo_grad

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Kako je navodi na Instagram storiju na profilu "moj_beo_grad", ovaj incident se dogodio u autobusu na liniji 27 kod Balkanovog stadiona.

- Non stop ih je gledao i pokušavao da komunicira sa njima. Nakon što je video da ne može da stupi u kontkt sa njih dve, uhvatio je jednu od njih za butine, gde su se naravno one uspaničile. Vozač je to primetio i odreagovao je kako treba - navedeno je na Instagramu.

(Kurir.rs)