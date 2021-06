DETALJI UBISTVA KOD KANJIŽE Julija i Tibor se posvađali, on iz špajza uzeo metalnu šipku pa je udarao u potiljak, priznao policiji

Za ubistvo Julije Horvat (58) iz Adorjana, osumnjičen je njen nevenčani suprug Tibor V. (53) iz tog sela kod Kanjiže.

Nakon zločina koji je, kako se sumnja, počinio metalnom šipkom još 8. juna, Tibor je nastavio normalno da živi kao da se ništa nije dogodilo. Zločinu kakav se u ovom selu ne pamti, prethodila je svađa nevenčanih supružnika.

foto: S.U.

Telo nesrećne žene pronađeno je osam dana kasnije. Komšijama je bilo sumnjivo jer danima nisu viđali Juliju da izlazi iz kuće:

- Njih dvoje su nevenčano živeli tri godine, a nakon ubistva Tibor je nastavio da normalno živi. On je boravio u jednoj sobi, dok se u drugoj nalazilo beživotno telo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici, u čijoj je nadležnosti ovaj zločin- prvi su detalji istrage.

Policajci su u utorak uveče pronašli Tibora u Kanjiži. Kad su ga doveli do kuće u Adorjanu, pritisnut dokazima, inspektorima je priznao kako je počinio zločin. Tibor nije ranije dolazio u sukob sa zakonom, a policija nije imala saznanja niti prijava o nasilju u porodici.

- Nakon što se kobnog dana vratio kući, između nevenčanih supružnika je izbila žučna svađa. Tibor je iz špajza uzeo metalnu šipku i nasrnuo na Juliju. Nanete povrede u predelu potiljka bile su fatalne - potvdrio nam je u istragu dobro obavešten izvor.

Bio u vezi sa još nekim ženama Tibor je, navodno, bio u vezi i sa drugim ženama. Meštani Adorjana ispričali su da je često odlazio u Horgoš i Kanjižu da se vidi sa ženama s kojima je bio u vezi. Nevenčanoj supruzi pravdao se da odlazi na posao.

(Kurir.rs/S.U.)