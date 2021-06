SRBI UHAPŠENI U ITALIJI: Komandovali klanom koji je iz Španije donosio i prodavao drogu

Policija u Italiji uhapisla je dvojicu Srba (41) i (38) zbog sumnje da su rukovodili grupom koja je u prethodnom periodu uvezla veliku količinu marihuane u njihovu zemlju i tu je prodavala.

Grupa je otkrivena u maju prošle godine u San Martino Buon Albergo kada su uhapšena dvojica muškarca Srbin (38) i Italijan (74) obijica iz Vićence.

- U automobilu u kom su bili na zadnjem sedištu pronađene su dve kese u kojima je bilo 35 kilograma marihuane. Daljom istragom utvrđeno je da je droga ilegalno uneta u zemlju iz Španije - objasnio je izvor tamošnjih medija.

Istraga je policiju odvela do još jednog Srbina koji je i ranije bio privođen, ali je navodno nakon toga promenio identitet.

- U svakom slučaju to mu nije pomoglo da se sakrije već je i on uhapšen. Takođe postoji sumnja da su kriminalne poslove vezane za narkotike vodili i iz zatvora, te se i to sada proverava - objasnio je izvor italijanskih medija.

