POZNATO STANJE TRUDNICE DANIJELE IZ ZABLAĆA: Njen sin (11) operisan, komšije i dalje u šoku

R.K. (44), koji je u petak ujutro nožem izbo trudnu Danijelu (30) i njihovog jedanaestogodišnjeg sina, pronađen je mrtav juče u čačanskom selu Zablaću, u šumarku, koji se nalazi nedaleko od kuće.

Zdravstveno stanje Danijele je i dalje kritično, i ona se nalazi na odeljenju intenzivne nege čačanske Opšte bolnice, dok je dečak, koji je takođe operisan, na odeljenju dečje hirurgije.

Ostalo troje dece, koji su R.K. i Danijela dobili u bračnoj zajednici su dobro i nalaze se kod rođaka.

Komšije, po njihovoj priči, u subotu ujutru primetili su na oko stotinak metara od njihove kuće, na jednom drvetu u obližnjoj šumi, obešenog R.K. Odmah su pozvali policiju.

- Pretpostavljali smo da će tako nešto i uraditi. Njega je tog jutra, posle počinjenog krvavog pira, komšinica videla da je otišao u pravcu šumarka sa kanapom u rukama. Plašimo se za Danijelin život, a i njenog sina... Jadna ta deca, za ceo život će imati traumu - ispričali su potreseni susedi ove porodice.

Stravičan napad, da podsetimo, dogodio se u petak oko 7.30, dok je Danijela bila u kući sa decom koja su spavala. R.K., kome je, inače, policija izrekla zabranu prilaska Danijeli, a zbog čestog nasilja koje je trpela, uskočio je u kuću kroz prozor. Počeo je da viče, a potom je, kako se nezvanično saznaje, na ženu nasrnuo kuhinjskim nožem, zadavši joj više uboda u predelu stomaka i grudi. Želeći da spase majku od pomahnitalog oca, njihov jedanaestogodišnji sin golim rukama je uhvatio za oštricu noža, pa je tom prilikom zadobio posekotine prstiju i šake.

R.K. se, nakon ovog jezivog napada, udaljio i pobegao, a policija je krenula u potragu za njim. Na stotinak metara od kuće, on se, ispostaviće se u subotu ujutru, te večeri obesio.

Povređena nesrećna žena i njeno dete su prevezeni u čačansku bolnicu. Lekari su na prijemu utvrdili da je Danijela zadobila povrede opasne po život, pa su je odmah poslali u operacionu salu. Dečak je operisan u petak u popodnevnim satima. Kako se saznaje, lekari su uspeli, i pored veoma složenog i ozbiljnog Danijelinog stanja, da sačuvaju trudnoću.

Okidač za ovaj krvavi pir, kako se pretpostavlja je to što su se Danijela i R.K. u četvrtak i formalno razveli, pošto je Danijela nekoliko meseci pre toga podnela zahtev za razvod braka i R.K. prijavila policiji za porodično nasilje.

U petak, međutim, navodno je R.K. došao do saznanja da je Danijela u trećem mesecu trudnoće, a da dete nije njegovo.

- On je nju često tukao. Dolazila je policija više puta. Poslednji put je uzeo kantu benzina, polio po kući u kojoj su bili Danijela i deca, i zapalio. Na sreću, tada niko nije povređen, vatrogasci su odmah ugasili plamen - kazale su komšije, napominjući da je Danijela bar 20 puta prijavljivala supruga za nasilje.

- I pod zabranom prilaska, on je dolazio u kuću. On je bio problematičan kada se napije, tada je bio nasilan. Boravio je i na psihijatriji, i to nakon tog poslednjeg incidenta.

