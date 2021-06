OTAC MUŠKARCA IZ BOGATIĆA OSUMNJIČENOG ZA SILOVANJE DEVOJČICE Kleo mi se u dete da je nije pipnuo, evo zašto je pobegao s proslave

preti mu do 12 godina robije

Milivoje I. iz Belotića kod Bogatića, otac Aleksandra I. (38) koji je uhapšen zbog sumnje da je u subotu uveče silovao devojčicu (13) iz tog mesta, ne može da poveruje da je njegov sin u stanju da počini tako strašan zločin.

Milivoje se slaže da bi Aleksandar trebalo da odgovara ukoliko se dokaže da je silovao devojčicu, ali on i dalje veruje da je njegov sin nevin.

- U subotu uveče u gluvo doba noći banula mi je policija na vrata, tražili su mog sina. Rekao sam im da ne znam gde je i da je trebalo da bude na proslavi u Bogatiću. Kada su mi rekli da je moj sin silovao 13-godišnju devojčicu, ćerku čoveka kod kog je zaposlen, šokirao sam se - priča Milivoje.

On je zatim sa policajcima krenuo u stanicu, gde je na ulazu zatekao devojčicu koja je prijavila silovanje i njene roditelje.

- To dete nije izgledalo kao da je sat vremena pre toga silovano. Njen otac me je pitao: "Crni Milivoje, šta uradiste mom detetu?!" Rekao sam mu da nemam pojma šta se desilo i da jedino znam da su svi oni bili zajedno sa mojim sinom na jednoj proslavi punoletstva u Bogatiću - kaže on.

Kasnije te noći Aleksandar je uhapšen, a Milivoje ga je tada upitao: "Jesi li je silovao?"

- Sin mi je rekao da nije to uradio, kleo mi se u dete da nije pipnuo tu devojčicu. Pitao sam ga zatim zašto je onda pobegao sa proslave, a on mi je rekao da su svi hteli da ga linčuju... Sada samo želim da se ova stvar istera do kraja. Ne zbog mene, već zbog mog sina, njegove trudne žene i njegovog malog sina. Glavu bih mogao da dam da Aleksandru neko smešta celu priču - kazao je Milivoje.

Aleksandar je, inače, zaposlen u kamenorezačkoj radnji, čiji je vlasnik otac navodno zlostavljane devojčice.

Podsetimo, on se tereti da je u subotu, tokom proslave u jednom restoranu u Bogatiću, izveo napolje 13-godišnju devojčicu, a zatim ju je odveo u jedno napušteno dvorište, gde ju je silovao. Devojčica je zatim uplakana pozvala majku i oca, koji su odmah istrčali iz restorana i odveli ćerku u policiju, pa na lekarski pregled, koji je pokazao da je bila zlostavljana.

Protiv Aleksandra je podneta krivična prijava za obljubu deteta, za šta mu preti do 12 godina zatvora.

(Kurir.rs/Informer)