KURIR SAZNAJE! UGLJENISANA TELA SUPRUŽNIKA NAĐENA U KUĆI U RALJI KOD SOPOTA Majka: Sigurna sam da mi je zet ubio ćerku i sebe!

Nevenčani supružnici Sanja Ramić (28) i Milan Marinković (38) nađeni su mrtvi u izgoreloj kući u Ralji kod Sopota!

Kako saznajemo, tragedija se dogodila 11. juna oko 19 sati, a samo devet dana ranije njih dvoje su postali roditelji.

foto: Jelena Rafailović

- Sanja se porodila 2. juna, a pošto je sa bebom izašla iz bolnice, Centar za socijalni rad im je oduzeo dete, jer su živeli u izuzetno lošim uslovima - kaže naš izvor.

foto: Jelena Rafailović

Nađeni zagrljeni

Komšije para za Kurir kažu da su kobne večeri primetili dim i vatru. - Oni se nisu družili sa komšijama. Skupljali su sekundarne sirovine i stalno su nešto palili u dvorištu, tako da nismo pridavali značaj kad smo videli da kulja - kaže komšija iz Ralje i dodaje da su pozvali vatrogasce tek pošto su videli da gori krov.

Sanja Ramić foto: Jelena Rafailović

- U kući su našli ugljenisana tela Sanje i Milana. Bili su jedno preko drugog, kao da su zagrljeni. Svi smo bili ubeđeni da su oni smišljeno to uradili zbog tuge, jer su im iz Centra za socijalni rad oduzeli tek rođeno dete - kaže potreseni komšija.

foto: Jelena Rafailović

Međutim, majka pokojne Sanje, koja je rodom iz Kruševca, za Kurir kaže da je ubeđena da je njena ćerka ubijena.

- Sanja je bila ludo zaljubljila u Marinkovića. Znala sam da će joj on presuditi. Govorila sam joj da ga ostavi, jer je robijao 14 godina i nasilan je, ali ona me nije slušala - kaže uplakana majka. Prema njenim rečima, Sanja se sa Milanom zabavljala oko godinu dana. - Tukao ju je i maltretirao. Dete im se rodilo 2. juna, a on ih je izveo iz bolnice četiri dana kasnije i kada su stigli kući pretukao je i silovao. To mi je Sanja rekla, kada me je zvala da joj pošaljem pare za hleb - prepričava Slađana pakao kroz koji je, kako tvrdi, prolazila njena ćerka.

Zlo od čoveka

Ona kaže da je Milan Sanju izgladnjivao, kao i da su se hranili u kontejneru. - Centar za socijalni rad joj je oduzeo dete, jer nisu imali uslova da ga gaje. Nisu imali struje, ni vode. Nisu imali šta da mu daju da jede, a Sanja nije imala mleka - jeca Slađana i dodaje da je za smrt ćerke saznala od komšinice. - Pretpostavljam da je Milan nju ubio od batina, pa je posle zapalio i sebe i nju i kuću kako ne bi odgovarao. Taj čovek je bio zlo. Sanja se žalila na njega, ali ga je volela. On je nju opčinio, ne znam čime, ali ona ni pored svih zla koje joj je naneo nije mogla da ga ostavi. Možda joj je i pretio - kaže majka. Policija je nakon gašenja požara obavila uviđaj i utvrđuje se kako je vatra buknula.

Užasni uslovi

Beba bila životno ugrožena

U Centru za socijalni rad nam je potvrđeno da je beba oduzeta od roditelja, jer je bila životno ugrožena. Komšije pričaju da je detence boravilo u užasnim uslovima. - Osim što nisu imali struju, ni vodu, nisu imali šta ni da jedu. Patronažna sestra je valjda prijavila da je dete ugroženo. Sanja nije znala da ni da ga obuče kako treba. Dobro je što je dete sada na sigurnom - kaže komšija.

Najteži momenat

Telo je bilo ugljenisano

Slađana kaže da joj je najteži momenat u životu bio kada je morala da identifikuje telo svoje ćerke.

- Šta da prepoznam kada je bila ugljenisana. Nisam mogla dete ni da vidim, ni da je zagrlim, ni da se oprostim od nje. Ona je bila toliko dobra duša, nije zaslužila da ovako skonča - kaže uplakan majka.

Kurir.rs/Jelena Rafailović