ŠOK-ISPOVEST ANGELINE ČIJI JE MUŽ NASTRADAO U SEPTIČKOJ JAMI: Van svake pameti je da ga ostave celu noć mrtvog u fekalijama

Angelina Vasić, udovica nesrećnog Branislava Vasića, koji je nastradao u ponedeljak uveče u dvorištu porodične kuće u Surčinu ogorčena je nakon tragedije.

- Moj muž Branislav (64) nastradao je u septičkoj jami pred samu penziju. Ušao je u ponedeljak u tu prokletu jamu da je očisti, ali se onesvestio i ugušio se. Najstrašnije od svega mi je to što je jadnik 16 sati ležao mrtav u fekalijama, pošto su vatrogasci, zbog otrovnih gasova, tek sutradan izvukli telo.

foto: Damir Dervišagić

- Shvatam da mom mužu nije bilo spasa, ali van svake pameti je da ga ostave celu noć mrtvog u jami... Ne mogu da shvatim zašto odmah nisu ispumpali vodu i fekalije iz jame, a ne da čekaju toliko - priča očajna Angelina.

Ona dodaje da je Branislav u nedelju, dan pre nesreće, uz pomoć komšije ispraznio septičku jamu, ali nerviralo ga je to što je na dnu ostao talog od fekalija.

- Rekla sam mu: "Brano, nije ti to šerpa, pusti taj talog...", ali on je bio takav, temeljan u svakom poslu. U ponedeljak je pozvao komšiju i crevom su sipali vodu u jamu da se taj talog odvoji da bi ga posle ispumpali. Kada su jamu do pola napunili vodom, Brana je spustio merdevine u jamu i ušao unutra da vidi da li se talog podigao. Čim je glavu spustio u šaht, odmah se onesvestio i skliznuo u jamu. Moj Brana je odmah bio mrtav, nije bilo spasa... - kazala je Angelina.

Ona je čula za tragediju kad joj je komšinica utrčala u kuću i rekla joj da je Branislav nestao u jami.

- Istrčala sam napolje, a komšinica je zvala vatrogasce. Bilo je tačno 18.17, poziv je zabeležen u to vreme... U dvorište je dotrčalo dosta komšija, ali niko nije znao šta da radimo. Kad su stigli vatrogasci, shvatili smo da i oni ne znaju šta da rade, rekli su da nemaju neophodnu opremu da bi se spustili u jamu, samo su slegali ramenima - napominje Branislavljeva udovica.

Prema njenim rečima, komšija Ivan T. je tada otrčao u svoje dvorište i brzo se vratio sa konopcem.

- Vezao je jedan kraj konopca sebi oko struka, a drugi kraj je dao komšinicama da ga pridrže. Počeo je da se spušta niz merdevine u jamu i samo smo čuli kako krklja, videli smo kako mu je glava klonula. I on bi skliznuo na dno jame, kao moj Brana da nije bio vezan. Vatrogasci su pokušali da uguraju druge merdevine pored njega, ali pošto nisu mogli, odustali su. Tada ih je drugi komšija bukvalno odgurao, pa je zgrabio konopac od onih žena i izvukao Ivana iz jame. Brzo smo ga oprali crevom. Dok smo ga polivali vodom, Ivan se trzao, ali je bio bez svesti i jedva je disao - priča Angelina

Ivan je, inače, nakon izvlačenja iz jame odmah prevezen u bolnicu, gde se lekari bore za njegov život. Prema nezvaničnim informacijama, otrovni gas iz jame, vodonik-sulfid, uništio mu je pluća, pa je na mehaničkoj ventilaciji, u komi.

Telo nastradalog Branislava Vasića izvučeno je iz jame u utorak oko podneva, 16 sati posle tragedije, i prebačeno je na sudsku medicinu radi obdukcije.

Biće sahranjen u subotu na groblju u Surčinu. Branislav i Angelina imaju dve ćerke i četvoro unučića, a mlađa ćerka im je u petom mesecu trudnoće.

(Kurir.rs/M.S.)

