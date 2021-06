MINISTAR VULIN O MAFIJI: Znamo gde se kreće Zvicer! Zaslužili su da nikada ne vide sunce osim kroz rešetke

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je da će zagorčati život mafiji, nakon što je posle slovenačkog razbijen i austrijski ogranak kriminalnog "kavačkog klana", i kazao da policija ima saznanja gde se nalazi osumnjičeni za određena krivična dela Radoje Zvicer.

Zasad se iza rešetaka našao Dario Đorđević Dekster.

- Mi smo mesecima radili na Đorđeviću i njegovoj bandi. Na osnovu naših informacija, austrijske kolege su izvršile hapšenje i pronašle 10 kilograma heroina. Njegovi pomagači u Srbiji su takođe pohapšeni, a moj zadatak je da u Srbiji bude što manje kriminalnih grupa, da budu slabije organizovane, manje opasne, i posebno da što manje traju. Hoću da podzemlju u Srbiji učinim život teškim", izjavio je Vulin za današnje "Večernje novosti".

Kaže da policija ima informacije o Radoju Zviceru.

foto: Privatna arhiva

- Imamo informacije o njegovom kretanju. Istraga odlično napreduje, tužilac Nenadić je zadovoljan i količinom i kvalitetom dokaza. U zakonskom roku bićemo spremni da izađemo sa optužnicom. Očekujem veliki broj najtežih kazni, zaslužili su da nikada ne vide sunce osim kroz rešetke - poručio je ministar.

Prema njegovim rečima, postoje policajci koji čuvaju kriminalce.

- Do sada se o tome ćutalo, starešine nisu htele da se zameraju i tolerisale su veze policajaca i kriminalaca, čak i na najnižem nivou. To više nije moguće, proveravamo svaki navod koji povezuje naše pripadnike sa kriminalcima i svi kojima se dokaže veza biće kažnjavani do otkaza. Ovo važi za sve nivoe u MUP - jasan je Vulin.

