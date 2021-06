ZORA DOBRIČANIN OTKRILA DETALJE POKUŠAJA TROVANJA VOĐE ŠKALJARCA: Žena Vukotića provalila da hoće da ga otruju, pa ga spasla

Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović komentarisala je pokušaj ubistva cijanidom navodnog vođe škaljaraca Jovana Vukotića, dok se nalazio u ekstradicionom pritvoru u Centralnom zatvoru.

- Mislim da je sama činjenica da je njegova tada devojka sada supruga, to provalila, spasla i njega i mnoge druge. Zamislite da je bilo koji pritvorenik otrovan u Centralnom zatvoru, a posebno jedan pritvorenik prema kome su primenjivane zaista maksimalne mere obazbeđenja - navela je Zora Dobričanin u emiji "Ozbiljno sa Đukom".

foto: Privatna Arhiva

Da podsetimo, Vukotiću su inače 2020. godine, pokušali da mu sipaju otrov u hranu, inače koju mu je žena dostavljala. Supruga Vukotića prijavila je policiji muškarce koji su se inače predstavili kao policajci i tražili od nje da joj pokaže šta ima u torbi. Sumnjive muškarce obučene u policajce prijavila je žena koja Vukotiću dostavlja hranu. Navodno, nju su, kada je izašla iz taksija, presreli muškarci koji su tražili da im pokaže šta nosi u kesi. Ona, međutim, toga dana nije nosila hranu, već lične stvari, odnosno garderobu.

- On je bukvalno primao hranu iz ruke u ruku, od njegove supruge jednom čoveku i taj jedan čovek donese njemu. Zamislite da se to desilo, pa ko bi prvi otišao u zatvor, pa ta njegova supruga i taj čovek. Ministar pravde bi morao da podnese ostavku, i upravnik zatvora i direktor za izvršenje krivičnih sankcija i tako dalje... Iskreno takve stvari ne smeju da se dešavaju... To je podrivanje sistema. Da se to desilo to ne bi bio neprijateljski akt samo prema Vukotiću, to bi bio neprijateljski akt prema celoj državi. To je baš onako da probate nekog da otrujete ko je u zatvoru, ko je tamo vrlo čuvan, prema kome se primenjuju sve moguće posebne mere obezbeđenja, mislim da to morate da imate baš petlju, a da biste imali baš petlju mislim da morate da računate da imate baš leđa.... - pričala je Dobričanin Nikodinović i dodala:

- Svi znamo definiciju mafije, mafije bez države nema, tako da ukoliko se ispostavi da je to čin neke mafije, onda je to sve jasno, ukoliko su samo pojedinci mimo neke mafije, onda su ili hrabri ili mnogo ludi - navela je ona.

Govoreći o tome kako su osumnjičeni za njegovo ubistvo znali da mu žena donosi hranu, žena je rekla da se to i dalje ne zna.

- To je veoma zanimljivo. To se desilo mislim u ponedeljak, a on je na primer do petka bio u drugom režimu. Prvo je bio u pritvoru, pa na izdržavanju kazne zatvora i dok je bio na izdržavanju on je sam sebi spremao hranu. To je bilo na primer do petka i on je u petak prebačen u režim ekstradicionog pritvora kad više nije mogao sam sebi da sprema hranu, već mu je supruga donosila. Bukvalno mu je donela za vikend i to je bio prvi radni dan kad je krenula da mu donese hranu. Ne znam kako su znali, ali definitivno desilo se... - rekla je ona.

Advokatica nije krila da ju je nekoliko desetina ljudi pitalo da li ju je bilo strah da brani Vukotića.

- Za mojih 30 godina karijere, desilo se da su me možda 3-4 puta pitali da li me je strah što nekoga branim. Kad sam počela da branim Vukotića u prvih nedelju dana me je pitala jedno 50 ljudi, da li me je strah što to radim. Neki su me dobronamerno savetovali da to ne radim, čak i iz državnih struktura. To je zvučalo dobronamerno, a svi znaju da pošalju poruku na način na koji to žele. Ja sam jednostavno rekla da sam se već dogovorila sa čovekom da to radim, to je moj posao i da ja ne mogu da ostavim, nikad nisam ni jednog čoveka pa neću ni njega - zaključila je Dobričanin Nikodinović.

