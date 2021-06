UŽAS! DEČAK (16) KRIŠOM OTIŠAO NA REKU, UDAVIO SE PRED SESTROM! Očajna majka: Ovo je nepodnošljiv bol!

Petar Mijailović (16) iz sela Katrga kod Čačka udavio se prekjuče u Zapadnoj Moravi kada je na divlju plažu otišao sa starijom sestrom i rođakom. Telo nesrećnog dečaka izvukli su ronioci posle kraće potrage u mestu Goričani.

Kako nezvanično saznajemo, tinejdžer je gotovo ceo dan proveo na obali.

Nije mu dozvolio

- Petar je ujutru pitao oca da ide na reku da se kupa, ali mu otac nije dozvolio. Pitao ga je: "Šta ćeš tamo?", i tako ga odgovorio od odlaska. Međutim, čim je otac otišao na njivu da radi, dečak je sa sestrom i jednim rođakom krišom otišao na Zapadnu Moravu da se rashladi - kaže izvor Kurira i nastavlja: - S druge strane reke, ka selu Goričani, bio je čovek koji je sa decom pričao i pitao ih da li znaju da plivaju. Oni su odgovorili da znaju, ali je on sve vreme motrio na njih, kao da je nešto slutio.

Naš sagovornik objašnjava da je čovek na sekund skrenuo pogled sa dece i da je dečak baš tada uskočio u vodu i nije isplivao.

- U tom delu reke su veliki virovi i velika dubina, jer je tu vađen pesak. Čovek koji je bio sa druge strane je pritrčao, ali nije mogao da pomogne, Petar je već nestao u talasima. Kako je rekao, tinejdžer je u reku ušao u trenutku kada se on okrenuo i sklonio pogled s njih bukvalno na sekund - objašnjava naš izvor i dodaje da su sestra i rođak dečaka bili sve vreme na obali.

- Čovek je odmah pozvao pomoć, a Petrova sestra je pozvala oca i objasnila da je dečak nestao u reci. Nesrećni čovek odmah je sa drugim meštanima pohitao na obalu, a ubrzo su došli i ronioci iz Beograda. Petar je pronađen pedesetak metara nizvodno u granju, a spasa mu, nažalost, nije bilo.

U gotovo isto vreme na Vračevgajskom jezeru u Beloj Crkvi utopio se muškarac. - Zasad nije poznat identitet stradalog. Kako je došlo do utapanja, utvrdiće istraga - rekao je izvor.

Naš sagovornik navodi da je dečak verovatno bio loš plivač.

- Sumnja se i da ga je presekla hladna voda kada je uskočio, pošto je ceo dan bio na suncu - rekao je izvor i dodao da se u ovoj reci svake godine neko utopi. - Nesreće se uvek dešavaju oko Vidovdana, a da li je to slučajnost ili neka druga sila, nije nam jasno - pričaju meštani.

Dobri i vredni

Od dečaka se juče na Fejsbuku potresnom porukom oprostila njegova majka, koja je uz zajedničku fotografiju napisala: "Živote moj, prokleta sudbino. Ovo je užas, nepodnošljiv bol", dok su joj prijatelji izjavljivali saučešće i upućivali reči utehe.

Oprez u vodi

Najrizičniji uzrast od 10 do 16 godina

Bojan Škrbić, zamenik komandira Ronilačke jedinice Žandarmerije, ističe da moramo biti veoma oprezni u vodi i apeluje na roditelje da decu ne puštaju samu na plaže. - Trebalo bi da najmlađi od osnovne škole krenu sa plivačkom obukom. Najrizičniji uzrast je od 10 do 16 godina, pošto deca tada već počinju sama da odlaze na plažu, testiraju svoje mogućnosti i imaju utisak da mogu sama da plivaju. Osnovni razlog utapanja dece je što su uglavnom neplivači, a drugi faktor je kupanje na neuređenim plažama bez službe spasavanja. Ispod površine vode smo tokom zarona nailazili na razne stvari, od toga da se naglo gubi dno, pa sve do otpada koji građani bacaju u reke i jezera. Sve to može biti opasno.