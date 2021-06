ZA POSLEDNJIH 7 DANA 7 OSOBA SE UTOPILO: Sve lokacije koje nisu uređene su opasne i za plivače, opasne su za sve, APEL RODITELJIMA

Za poslednjih nedelju dana šest osoba utopilo se na kupalištima širom Srbije - na bazenu, jezerima i rekama, a od početka meseca crni bilans veći je od 15.

Nažalost, još jedan slučaj zabeležen je danas, budući da je devetogodišnji dečak sinoć pronađen mrtav na dnu jednog privatnog bazena u Beogradu. On je reanimiran i prevezen u Urgentni centar, gde je uprkos borbi lekara, konstantovana njegova smrt.

Crna nedelja započela je utapanjem petnaestogodišnjeg dečaka na Rzavu kod Arilja, u sredu su se dogodile dve tragedije - petnaestogodišnji dečak se utopio na bazenu u Beogradu, a iskusni mornar u Dunavu kod Smedereva.

foto: Slađana Stojanović

Tragedije su nastavile da se nižu, u četvrtak se na Lidu u Zemunu utopio dvadesetpetogodišnji mladić, na jezeru Bela reka u Ripnju život je istog dana izgubio dve godine mlađi muškarac, a u subotu se šesnaestogodišnjak udavio u Zapadnoj Moravi kod Čačka. I takav crni talas uobičajen je, nažalost, ponavlja se svake sezone kada su ekstremno visoke temperature.

NEODGOVORNOST

Imamo svake godine ovakvu istu situaciju čim krenu ekstremne vrućine. Iako radimo apele, iako organizujemo gostovanja, čim se zaređa nekoliko sa visokih temperaturama ljudi krenu masovno da izlaze na kupališta. Sam izlazak nije problem već neodgovorno ponašanje tamo - priča za "Blic" komandir Ronilačke jedinice Žandarmerije i potpukovnik policije Igor Grcić i objašnjava da se pod neodgovornim ponašanjem pre svega podrazumeva kon- zumiranje alkohola i opijata na kupalištima.

To se odnosi na one ljude koji konzumiraju al- kohol, najveći broj nesreća uzrokovan je upotrebom narkotika i alkohola - kaže naš sagovornik. Pored toga, najveći problem čini kategorija poluplivača, koja, prema rečima Grcića, postoji samo u Srbiji.

- Mi imamo tu kategoriju poluplivača, to samo mi imamo. To su zapravo neplivači koji su delimično savladali da se održavaju na površini, ali u rečnim tokovima i na jezerima to nije moguće. Tako bi mogli na moru bezbedno da plivaju, ali na rekama, odnosno u otvorenim vodama u Srbiji situacija nije kao na moru - istakao je.

foto: Marina Lopičić

OPASNOST

Zato su, kaže, uređena kupališta jedina na kojima bi trebalo da se ulazi u vodu, sva druga čak i za plivače predstavljaju opasnost.

- Sve lokacije koje nisu uređene su opasne i za plivače, opasne su za sve. Zato uvek ponavljamo u svim apelima dve ključe stvari: odgovorno ponašanje i kupanje na uređenim mestima, a ta uredena mesta posledjnih godina uglavnom su pokrivena spasilačkim službama, a takav slučaj nije bio recimo pre desetak godina - ističe i kao najbezbednije navodi bazene i kupališta na Savi i Dunavu:

Bazeni su najbezbedniji, zatim kupališta kao što su Ada Ciganlija u Beogradu, Lido Zemun, Novi Sad Štrand, Mitrovica, mesta koja gravitiraju na Savi i Dunavu takode, čitav niz jezera, ali i na njima se moramo odgovorno ponašati - dodaje on.

Fokus roditelja da bi se sprečile tragedije mora biti na maloletnicima.

- Neplivači, bili oni deca ili ne, nikako ne bi trebalo sami da odlaze. Deca koja znaju da plivaju bez nadzora roditeljskog do 14 godina moraju imati pratnju - naglašava i dodaje da za odrasle ne postoji zakonska regulativa kojom se situacija na kupalištima može rešiti, pa su apeli jedino što preostaje:

APEL

- Mi apelujemo i edukujemo i to je zaista jedino što možemo da uradimo. Da idemo da zabranjujemo ne mogžemo, ne postoji zakonski osnov kojim biste nekome mogli da zabranite da ude da se kupa. A Srbija je puna jezera, nema opštine i sela da nema neku baru, jezero gde, a prosto ne postoji mogućnost pokriti svako to kupalište, svako mesto - dodaje sagovornik.

Ronalačka jedinica Žandarmeriji čiji je komandir, godišnje ima 40 i 50 intervencija.

foto: Marina Lopičić

- Broj zadataka na koje mi izađemo je između 40 i 50 godišnje, ali to nikako nisu svi slučajevi, već samo oni kada nije telo moglo da bude pronađeno pa smo angažovani. Naša jedinica izlazi na teren tek kada neko nestane u vodi i ne mogu da ga pronađu, što daje veoma malu mogućnost da je osoba živa, jer već u trenutku kad nas angažuju neko vreme je pod vodom - priča komandir.

Uprkos svim organizovanim akcijama i apelima, broj nesrćea, prema njegovim rečima, manji je samo kada temperature nisu toliko visoke.

- Broj nesreća nam diktiraju vrmeenski uslovi, poslednja tri leta su bila bez ekstremnih vruina, pa je i broj bio manji, čim se zaređaju ovako topli dani ponavljaju se ove situacije. Bila je godina kad je bilo tri topljenja za dan, imali smo najgoru godinu, 2016. čini mi se, nisam siguran za godinu, 12 dece se utopilo u letnjoj sezoni, pa smo celu zimu obilazili škole, apelovali, odradili analizu na kojim se područjima dešava, pa smo organizovali vežbe, edukaciju u maju i junu mesecu u školama i tada je bilo manje nesreća, ali smanjenom broju je pre donelo loše vreme - zaključuje Grcić.

CRNI NIZ UTAPANJA

24. jun

Na Lidu u Zemunu život je tragično izgubio dvadesetpetogodišnji mladić. On je ostavio putnike koje je čamcem prevozio između Zemunskog keja i Lida, nakon čega je skočio u vodu želeći da se rashladi. Nažalost, nije više isplivao, Bio je otac troje dece.

24. jun

Na jezeru Bela reka u Ripnju utopio se muškarac (23), koji se kupao sa društvom u jezeru. U jednom trenutku je zaronio, a osobe koje su bile sa njim prijavile su slučaj policiji nakon što su primetile da je dosta vremena prošlo, a on nije izronio.

23. jun

U sredu je prijavljeno da je nestao u Dunavu kod Smederevu iskusni mornar sa barže. On je skočio sa splava u nameri da se okupa i niko ga više nije video.

23. jun

Istog dana osnovac N. S. (15) utopio se na bazenu "Košutnjak" kada je sa drugarima došao da se opusti nakon uspešno urađenog maturskog ispita iz srpskog jezika. on je skočio u bazen predviđen za skakanje, kada je ostao bez svesti i potonuo. lekaru su ga reanimirali, ali je dečak nažalost preminuo.

21. jun

Petneastogodišnji N.N. utopio se u ponedeljak u Rzavu kod Arilja. Dečak je sa nekoliko drugara popodne stigao na reku na neuređenu plažu na kojoj je u tom trenutku bilo još kupača. On je nestao pod vodom, drugari su skočili i izvukli ga na obalu, ali za njega je već bilo kasno,

(Kurir.rs/Blic Foto: Ilustracija)