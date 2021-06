KOMŠIJE OTKRILE TAJNI PLAN SAVE MASERA IZ BATAJNICE: Ispričali šta se dešava u kući kad počne da se smrkava

Savi Kneževiću (23) i njegovoj majci Danijeli (49), koji se sumnjiče za nadrilekarstvo ukinut je pritvor, a njihove komšije iz Batajnice otkrivaju da li su se vratili kući.

- Nismo videli da su se vratili. Pa gde da se vrate kad je pukla bruka. Kako je sve ovo krenulo, u toj kući kao da nema nikoga. Kažem kao jer ja zaista nikoga ne viđam ovih nekoliko meseci, a znam da nekoga ima, jer kako pada veče, tako se uključe svetla, a imaju tu i psa. Neko ga redovno hrani – rekao je jedan od komšija za beogradski list.

Jedan od komšija čiji prozor gleda na dom Kneževića kaže da nikako ne može da vidi ko je to. Takođe, on otkriva i da je na porodični dom lažnog hirurga navodno položena kapara.

– Kako krene da se smrkava, tako neko spusti roletne i uključi svetla. Ponekad je i pas pušten da trči, a nekad je vezan. Nekoga ima, ali ne mogu da vidim ko je to. Svakako, neće oni ovde još dugo. Kuću su prodali jednom mom poznaniku. Tačnije, oglasili su na prodaju celo imanje, ja sam to javio tom poznaniku, on je došao, pogledao i kaparisao. Tada je bio tu Đorđe, Savin otac. Kako sam razumeo, još malo i oni treba da se isele odavde. Ne znam da li su nešto kupili u međuvremenu, ali garantujem da beže odavde jer su kod svih omraženi – tvrdi komšija.

Podsetimo, Knežević i njegova majka su se na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu branili ćutanjem, odnosno iskoristili su zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Knežević se tereti za krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i produženo krivično delo - teška dela protiv zdravlja ljudi, dok se njegovoj majci stavljaju na teret ista dela u pomaganju.

Kako se sumnja, on je neregistrovanoj ordinacaciji "Dr Sauvage" na Terazijama, od 2. januara prošle do 8. aprila ove godine, za novčanu naknadu bavio pružanjem medicinskih usluga bez odrovarajuće stručne spreme i licence za rad.

U tome mu je pomagala majka, koja je u neregistrovanoj ordinaciji primala pacijente i od njih uzimala novčanu naknadu, sve iako je znala da njen sin nema licencu za rad. Knežević je svoje usluge reklamirao preko društvenih mreža, a u istu svrhu je koristio svoj instagram profil, kao i instagram naloge pojedinih javnih ličnosti.

